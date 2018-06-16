Месси не забил пенальти и оставил Аргентину без победы на ЧМ-2018

В группе «D» состоялся один из самых любопытных по своей вывеске матчей группового этапа. Сборная Исландии играли против суперзвездной Аргентины, сообщает Inform.kz.

Несмотря на вчерашний перфоманс в исполнении Роналду, который должен был еще сильнее раззадорить Лионеля Месси – первый гол на свой счет записал не он, а Серхио Агуэро. Получив мяч спиной к воротам, нападающий качнул защитника и пробил верхом – 1:0. Островитян это ничуть не смутило и уже спустя 4 минуты доставать мяч из сетки пришлось Вилли Кабальеро. Финнбогассон оказался расторопнее всех в штрафной аргентинцев и на отскоке добил снаряд точно по назначению – 1:1.

На исходе часа игры бело-голубые получили шикарную возможность вновь выйти вперед. Меса заработал пенальти, а Месси его не реализовал! Голкипер исландцев в этой ситуации проявил себя во всей красе. На 77 минуте аргентинцы должны были получать второй пенальти, но арбитр не усмотрел нарушение, а подопечные Хорхе Сампаоли почему-то не запросили повтор. Позднее несколько опасных ударов нанес все тот же Месси. Однако исландцы выстояли и добыли отличный для себя результат в поединке против фаворита.

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Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня), а Исландия сыграет с Нигерией (22 июня).

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости