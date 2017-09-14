Миллион за мечту о небе

С октября 2017 года в Казахстане заработает первая в стране школа воздухоплавания. Об этом сообщила Галина Косякова, член ассоциации воздухоплавателей РК. Кроме того, 23 сентября в Алматы в рамках фестиваля «Небо тысячи красок», впервые в стране пройдет фестиваль воздушных шаров, на котором в небо смогут подняться все желающие.

«На данный момент пилотов-воздухоплавателей обучают в ближнем зарубежье, в частности в России и Украине, где есть школы и очень развит этот вид спорта. Несмотря на то, что в Казахстане ситуация противоположная, в год лично ко мне порядка 10 человек из разных городов обращаются. Мы давно готовились открыть первую казахстанскую школу по обучению пилотов-воздухоплавателей, и после фестиваля такая школа начнет свою работу в Алматы. У нас для этого уже есть парк аэростатов и команда пилотов-профессионалов. Была проведена большая подготовка, уже готовы документы, и в октябре мы уже будем готовы обучать желающих», – сказала г-жа Косякова.

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Всего на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 10 пилотов-воздухоплавателей, у каждого из которых имеется команда из четырех человек. По словам Галины Косяковой, в отличие от России или Украины, где развитие воздухоплавания, начиная с 90-х годов прошлого века, шло семимильными шагами, в Казахстане этот вид спорта не получил широкого распространения. У нас нет компаний, производящих аэростаты, больше не проводятся соревнования, и общее количество имеющихся в стране аэростатов не превышает 10 единиц. Одной из причин этого стало отсутствие поддержки со стороны государства.

«Дело это очень дорогостоящее, оборудование дорогое. Чтобы обновлять его, чтобы покупать новые аэростаты, нам приходится продавать наши услуги – мы катаем желающих. Хотя, в других странах подготовка пилотов проводится на уровне государства. И на чемпионаты Европы и мира едут пилоты, которых государство готовит весь год, которые тренируются и оттачивают мастерство. А мы тренируемся на наших пассажирах», – сетует г-жа Косякова.

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К слову, один час прогулки на воздушном шаре обходится влюбленным в небо романтикам в 100 тыс. тенге. А для того, чтобы научиться самостоятельно управлять аэростатом, требуется налетать не менее 15 часов. Но для желающих обучаться этому делу будут предусмотрены некоторые скидки. Так, месяц индивидуального обучения в школе воздухоплавания, по предварительным расчетам, будет стоить до 1 млн тенге, группового – 500 тыс. тенге. При этом в России, по словам Галины Косяковой, обучение стоит порядка $3 тыс. (1,016 млн тенге по курсу НБ РК на 13.09.2017).

При этом, как отметила г-жа Косякова, в Казахстане имеется потребность в опытных воздухоплавателях, обусловленная желанием некоторых крупных компаний обзавестись собственным брендированным воздушным шаром и пилотом в придачу. Такой неординарный маркетинговый ход может вылиться компании в копеечку, изготовление корпоративного аэростата – удовольствие дорогое. Самый дешевый и простенький воздушный шар может обойтись в 5 млн тенге, а вот верхний порог цены Наталья Расторопнова, директор компании SLED Production House, организующей фестиваль воздушных шаров, назвать не смогла. Стоимость воздушного судна зависит не только от его размеров, но и от формы, а она может быть весьма разнообразной. И вполне вероятно, что в следующем году на аналогичном фестивале появится парочка таких нестандартных шаров в форме гамбургера, чашки кофе или коровы.

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Что же касается приближающегося фестиваля, его территория будет представлена несколькими зонами: аэровоздушной, творческой, зоной сценической активности и зоной специальных активностей.

Основной площадкой фестиваля станет аэровоздушная зона, где разместятся пятнадцать аэростататов, управляемые пилотами-воздухоплавателями из Казахстана и России. Десять аэростатов специально привезены из России. Каждый аэростат рассчитан на подъем трех-четырех человек. Также программой фестиваля запланированы демонстрационные запуски фигурных аэростатов и мастер-классы от воздухоплавателей, а вечером состоится красочное шоу тепловых аэростатов. Примечательно, что в рамках фестиваля несколько пар, отобранных на конкурсной основе, смогут зарегистрировать свой брак в воздухе.

В зоне сценической активности гостей праздника ждет шоу-программа с выступлением артистов и коллективов Алматы, флешмобы, конкурсы. В творческой зоне пройдет hand-made ярмарка, мастер классы от местных мастеров, выставка гончарных, декоративных и ремесленных изделий. Фуд-корт фестиваля будет представлен ассортиментом от местных производителей.

Завершит фестиваль концерт российской певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой, который станет для нее первым сольным концертом в Алматы.

Отметим, что данный праздник проводится не на бюджетные средства, а на деньги спонсоров и средства, вырученные с продажи билетов на концерт Веры Брежневой.

«Акимат оказывает нам поддержку в области организации охраны, предоставления карет скорой помощи, пожарных машин, обеспечения правопорядка и нормальной жизнедеятельности нашего мероприятия. Плюс акимат помогает нам организовать дополнительный общественный транспорт, поток которого будет усилен в этот день. Мы ожидаем на дневное мероприятие трафик порядка 15-20 тыс. человек», – уточнила Наталья Расторопнова.

Фото: Офелия Жакаева