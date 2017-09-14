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Миллион за мечту о небе

14.09.2017 08:50   421   0 Автор: Элина Гринштейн

С октября 2017 года в Казахстане заработает первая в стране школа воздухоплавания. Об этом сообщила Галина Косякова, член ассоциации воздухоплавателей РК. Кроме того, 23 сентября в Алматы в рамках фестиваля «Небо тысячи красок», впервые в стране пройдет фестиваль воздушных шаров, на котором в небо смогут подняться все желающие.

«На данный момент пилотов-воздухоплавателей обучают в ближнем зарубежье, в частности в России и Украине, где есть школы и очень развит этот вид спорта. Несмотря на то, что в Казахстане ситуация противоположная, в год лично ко мне порядка 10 человек из разных городов обращаются. Мы давно готовились открыть первую казахстанскую школу по обучению пилотов-воздухоплавателей, и после фестиваля такая школа начнет свою работу в Алматы. У нас для этого уже есть парк аэростатов и команда пилотов-профессионалов. Была проведена большая подготовка, уже готовы документы, и в октябре мы уже будем готовы обучать желающих», – сказала г-жа Косякова.

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Всего на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 10 пилотов-воздухоплавателей, у каждого из которых имеется команда из четырех человек. По словам Галины Косяковой, в отличие от России или Украины, где развитие воздухоплавания, начиная с 90-х годов прошлого века, шло семимильными шагами, в Казахстане этот вид спорта не получил широкого распространения. У нас нет компаний, производящих аэростаты, больше не проводятся соревнования, и общее количество имеющихся в стране аэростатов не превышает 10 единиц. Одной из причин этого стало отсутствие поддержки со стороны государства.

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«Дело это очень дорогостоящее, оборудование дорогое. Чтобы обновлять его, чтобы покупать новые аэростаты, нам приходится продавать наши услуги – мы катаем желающих. Хотя, в других странах подготовка пилотов проводится на уровне государства. И на чемпионаты Европы и мира едут пилоты, которых государство готовит весь год, которые тренируются и оттачивают мастерство. А мы тренируемся на наших пассажирах», – сетует г-жа Косякова.

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К слову, один час прогулки на воздушном шаре обходится влюбленным в небо романтикам в 100 тыс. тенге. А для того, чтобы научиться самостоятельно управлять аэростатом, требуется налетать не менее 15 часов. Но для желающих обучаться этому делу будут предусмотрены некоторые скидки. Так, месяц индивидуального обучения в школе воздухоплавания, по предварительным расчетам, будет стоить до 1 млн тенге, группового – 500 тыс. тенге. При этом в России, по словам Галины Косяковой, обучение стоит порядка $3 тыс. (1,016 млн тенге по курсу НБ РК на 13.09.2017).

При этом, как отметила г-жа Косякова, в Казахстане имеется потребность в опытных воздухоплавателях, обусловленная желанием некоторых крупных компаний обзавестись собственным брендированным воздушным шаром и пилотом в придачу. Такой неординарный маркетинговый ход может вылиться компании в копеечку, изготовление корпоративного аэростата – удовольствие дорогое. Самый дешевый и простенький воздушный шар может обойтись в 5 млн тенге, а вот верхний порог цены Наталья Расторопнова, директор компании SLED Production House, организующей фестиваль воздушных шаров, назвать не смогла. Стоимость воздушного судна зависит не только от его размеров, но и от формы, а она может быть весьма разнообразной. И вполне вероятно, что в следующем году на аналогичном фестивале появится парочка таких нестандартных шаров в форме гамбургера, чашки кофе или коровы.

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Что же касается приближающегося фестиваля, его территория будет представлена несколькими зонами: аэровоздушной, творческой, зоной сценической активности и зоной специальных активностей.

Основной площадкой фестиваля станет аэровоздушная зона, где разместятся пятнадцать аэростататов, управляемые пилотами-воздухоплавателями из Казахстана и России. Десять аэростатов специально привезены из России. Каждый аэростат рассчитан на подъем трех-четырех человек. Также программой фестиваля запланированы демонстрационные запуски фигурных аэростатов и мастер-классы от воздухоплавателей, а вечером состоится красочное шоу тепловых аэростатов. Примечательно, что в рамках фестиваля несколько пар, отобранных на конкурсной основе, смогут зарегистрировать свой брак в воздухе.

В зоне сценической активности гостей праздника ждет шоу-программа с выступлением артистов и коллективов Алматы, флешмобы, конкурсы. В творческой зоне пройдет hand-made ярмарка, мастер классы от местных мастеров, выставка гончарных, декоративных и ремесленных изделий. Фуд-корт фестиваля будет представлен ассортиментом от местных производителей.

Завершит фестиваль концерт российской певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой, который станет для нее первым сольным концертом в Алматы.

Отметим, что данный праздник проводится не на бюджетные средства, а на деньги спонсоров и средства, вырученные с продажи билетов на концерт Веры Брежневой.

«Акимат оказывает нам поддержку в области организации охраны, предоставления карет скорой помощи, пожарных машин, обеспечения правопорядка и нормальной жизнедеятельности нашего мероприятия. Плюс акимат помогает нам организовать дополнительный общественный транспорт, поток которого будет усилен в этот день. Мы ожидаем на дневное мероприятие трафик порядка 15-20 тыс. человек», – уточнила Наталья Расторопнова.

Фото: Офелия Жакаева 

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