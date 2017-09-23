На Kazakhstan Open-2017 произошла очередная смена лидеров

Третий день Kazakhstan Open-2017 оказался удачным для гольфиста из Южной Африки Эрика Ван Руйена, который по итогам раунда (-4) переместился со второго на первое место с общим результатом 202 (-14).

Таким образом, южноафриканский гольфист стал единоличным лидером и одним из фаворитов финального раунда. В третьем раунде он сделал игл на 8 лунке и 5 берди, и только двойной богги на 6 лунке и богги на 11 поле не дали 27- летнему Гольф Про оторваться от своих преследователей еще дальше.

На втором месте идет финн Тапио Пулканен, который, благодаря своему успешному выступлению в третьем раунде (-7) перебрался с 9-го на второе место с общим результатом 203 (-13). Финский гольфист, идущим седьмым в рейтинге European Channel Tour показал гольф мирового уровня, сделав два игла на восьмой и десятой лунках и по берди на 1 и 16 лунках, не допустив, при этом, ни одного богги.

На третье место поднялись англичане Макс Оррин и Райан Еванс, которые набрали одинаковый результат за прошедшие три раунда (204, -12).

Стоит отметить игру Райана Еванса в третьем раунде (-7), который, благодаря этому результату переместился с 21 на 3 место.

Казахстанцы выиграли 5 золотых медалей в седьмой день Азиатских игр

Лидер по итогам двух раундов швед Микаэль Лундстрем показал сегодня слабую игру (+2) и откатился на девятое место с общим результатом 207 (-9)..

В традиционном интервью после игры Эрик Ван Руйен сказал: «Я неплохо поработал последнее время над некоторыми элементами игры, и похоже, благодаря этому сейчас я нахожусь в хорошей форме». Отвечая на вопрос о своих ожиданиях перед финальным раундом, Эрик сказал, что он уже был несколько раз в этом году в условиях жесткой конкуренции, и это должно помочь ему завтра быть в хорошем настроении».

Завтра, 24 сентября состоится решающий, четвертый раунд Турнира, который определит тринадцатого чемпиона Kazakhstan Open. Начало игры в 07:20, и лидерский флайт в составе Эрика Ван Руйена и Тапио Пулканен стартует в 12:20.