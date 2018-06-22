Нигерия обыграла Исландию во втором туре на ЧМ-2018

На стадионе «Волгоград-Арена» завершился матч групповой стадии чемпионата мира-2018 по футболу между Нигерией и Исландией. Африканская команда победила. Матч в группе D закончился со счетом 2:0.

Ахмед Муса с подачи Виктора Мозеса забил первый гол на 49 минуте. На 75 минуте игрок сборной Нигерии совершил дубль.

Также в ворота сборной Нигерии на 82 минуте был назначен пенальти. Однако Гильфи Сигурдссон ударил выше ворот.

Напомним, 21 июня Аргентина проиграла Хорватии со счетом 0:3. Таким образом, лидерство в группе занимает Хорватия и имеет в своем активе 6 очков. Следом расположась Нигерия с 3 очками. У Исландии и Аргентины по одному очку.

23 июня состоятся матчи второго тура группового этапа между Бельгией и Тунисом, Кореей и Мексикой, Германией и Швецией. В третьем туре группового этапа 27 июня Исландия сыграет с Хорватией, а Аргентина с Нигерией.

Фото: Reuters