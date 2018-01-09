Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

НОК назначил знаменосцем сборной Казахстана в Пхенчхане Абзала Ажгалиева

09.01.2018 17:25   1373   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Национальный Олимпийский комитет и Министерство культуры и спорта Казахстана приняли решение о назначении знаменосцем и капитаном национальной сборной страны на Зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане шорт-трекиста Абзала Ажгалиева.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета республики, это решение было принято 9 января, ровно за месяц до старта Белой Олимпиады в Южной Корее. XXIII Зимние Олимпийские Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля этого года, церемония открытия, на которой будут представлены 84 страны-участницы (к которым хочет присоединиться Северная Корея), состоится 9 февраля.

«Отечественный шорт-трекист Абзал Ажгалиев будет нести флаг Казахстана на Церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая состоится ровно через месяц – 9 февраля 2018 года. Кроме этого, Ажгалиев станет также капитаном олимпийской сборной в Пхенчхане», - говорится в сообщении НОК.

Стойлов остался главным тренером футбольного клуба «Астана» ...
Руководство четырехкратного чемпиона Казахстана по футболу - клуба «Астана» подписало болгарского специалиста Станимира Стойлова на новый ...

Сам спортсмен узнал о своем назначении, находясь на предолимпийских сборах в Голландии (напомним, что казахстанские представители этого вида спорта завоевали 10 лицензий на выступления в Пхенчхане, Абзал Ажгалиев там выступит на дистанции в 500 метров).

Стойлов остался главным тренером футбольного клуба «Астана»

«Только сегодня узнал, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх, - цитирует пресс-служба НОК конькобежца. - Сказать, что я был удивлен – значит ничего не сказать. Это огромная честь для каждого спортсмена, и я очень рад и горд, что право нести флаг доверили именно мне. Спасибо Национальному Олимпийскому комитету страны за оказанное доверие. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды», - добавил он.

Материалы по теме

Стойлов остался главным тренером футбольного клуба «Астана»

Алексей Полторанин улучшил свое достижение на Тур де Ски

Казахстанский квадроциклист был 16-м на старте Дакара-2018

Казахстанец Дмитрий Рейхерд выиграл серебро этапа Кубка мира по фристайлу

Мамбеталиев заменит Вестерлунда на матче всех звезд КХЛ в Астане

В настоящее время для Ажгалиева готовится специальная парадная форма, которая будет исполнена в национальном стиле и в соответствии с современными тенденциями. Абзал Ажгалиев является уроженцем города Уральска, свою первую медаль на международном уровне он завоевал в 2011 году на Зимних Азиатских играх в Алматы, взяв «бронзу» с партнерами в эстафете на пять тысяч метров.

На этой же дистанции выступил на своей первой Зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году - тогда в командной эстафете казахстанская команда с Ажгалиевым в составе стала пятой. После этого уральский шорт-трекист сосредоточился на выступлениях на дистанции в 500 метров - именно в этой дисциплине он на втором этапе Кубка мира сезона 2016-2017 годов в американском Солт Лейк Сити стал первым в истории Казахстана победителем этапа этих соревнований.

Алексей Полторанин улучшил свое достижение на Тур де Ски

После этого Ажгалиев становился двукратным серебряным призером этапов Кубка Мира в этом же сезоне в индивидуальных соревнованиях, а в составе командной эстафеты в том же сезоне стал двукратным бронзовым призером этапов КМ. Помимо этого Ажгалиев является серебряным призером Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы на своей коронной дистанции в 500 метров, а также бронзовым призером в командной эстафете зимних Азиатских игр в Саппоро 2017 года.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    272

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    233

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    291

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    225

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    447

Цифра дня
18
млрд долларов США
просит Дональд Трамп у конгресса США на постройку стены от Мексики
Цитата дня
Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это
Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное