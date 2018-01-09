НОК назначил знаменосцем сборной Казахстана в Пхенчхане Абзала Ажгалиева

Национальный Олимпийский комитет и Министерство культуры и спорта Казахстана приняли решение о назначении знаменосцем и капитаном национальной сборной страны на Зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане шорт-трекиста Абзала Ажгалиева.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета республики, это решение было принято 9 января, ровно за месяц до старта Белой Олимпиады в Южной Корее. XXIII Зимние Олимпийские Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля этого года, церемония открытия, на которой будут представлены 84 страны-участницы (к которым хочет присоединиться Северная Корея), состоится 9 февраля.

«Отечественный шорт-трекист Абзал Ажгалиев будет нести флаг Казахстана на Церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая состоится ровно через месяц – 9 февраля 2018 года. Кроме этого, Ажгалиев станет также капитаном олимпийской сборной в Пхенчхане», - говорится в сообщении НОК.

Сам спортсмен узнал о своем назначении, находясь на предолимпийских сборах в Голландии (напомним, что казахстанские представители этого вида спорта завоевали 10 лицензий на выступления в Пхенчхане, Абзал Ажгалиев там выступит на дистанции в 500 метров).

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«Только сегодня узнал, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх, - цитирует пресс-служба НОК конькобежца. - Сказать, что я был удивлен – значит ничего не сказать. Это огромная честь для каждого спортсмена, и я очень рад и горд, что право нести флаг доверили именно мне. Спасибо Национальному Олимпийскому комитету страны за оказанное доверие. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды», - добавил он.

В настоящее время для Ажгалиева готовится специальная парадная форма, которая будет исполнена в национальном стиле и в соответствии с современными тенденциями. Абзал Ажгалиев является уроженцем города Уральска, свою первую медаль на международном уровне он завоевал в 2011 году на Зимних Азиатских играх в Алматы, взяв «бронзу» с партнерами в эстафете на пять тысяч метров.

На этой же дистанции выступил на своей первой Зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году - тогда в командной эстафете казахстанская команда с Ажгалиевым в составе стала пятой. После этого уральский шорт-трекист сосредоточился на выступлениях на дистанции в 500 метров - именно в этой дисциплине он на втором этапе Кубка мира сезона 2016-2017 годов в американском Солт Лейк Сити стал первым в истории Казахстана победителем этапа этих соревнований.

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После этого Ажгалиев становился двукратным серебряным призером этапов Кубка Мира в этом же сезоне в индивидуальных соревнованиях, а в составе командной эстафеты в том же сезоне стал двукратным бронзовым призером этапов КМ. Помимо этого Ажгалиев является серебряным призером Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы на своей коронной дистанции в 500 метров, а также бронзовым призером в командной эстафете зимних Азиатских игр в Саппоро 2017 года.