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Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Геннадию Головкину

17.09.2017 15:25   573   0

Глава государства направил телеграмму Геннадию Головкину по завершению боксерского поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF и The ring, проходившего в Лас-Вегасе, США, сообщает пресс-служба Акорды.

«Миллионы казахстанцев в едином порыве горячо болели за тебя, и ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою. Пусть твой профессионализм, огромная работоспособность, заслуженный авторитет и самое главное - безграничная преданность своему делу  послужат залогом ярких достижений в будущем», - говорится в телеграмме.

В завершение Президент Казахстана пожелал боксеру крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.

«Геннадий Головкин на пресс-конференции после боя с мексиканцем Саулем Альваресом выразил недовольство по поводу судейства», - пишет Sports Ilustrated.

Бой Геннадия Головкина завершился вничью...
По итогам 12 раундового противостояния, бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом завершился вничью. Отечественный спортсмен уже...

«Cудейство было ужасным. Это плохо для бокса. Это нечто невероятное. Я видел статистику в компьютере, видео реакции людей», – сказал казахстанский боксер.

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес разделяет эту позицию.

Бой Геннадия Головкина завершился вничью

«Думаю, она должна пересмотреть результат и пойти обратно в школу учиться, как судить бои», – обратился Санчес к Аделаиде Бёрд – судье, отдавшей победу «Канело» (118-110).

Сауль Альварес в свою очередь заявил, что Головкин «не такой монстр», как о нём говорят.

«Я старался двигаться по рингу, использовать канаты. Я набирал очки от раунда к раунду. Я делал то, к чему мы готовились, и в концовке я был доволен. Я немного отдохну, и мы решим с командой, что дальше. У Головкина есть сила, но он не монстр, как все говорят. Я ничего такого не почувствовал. Это моя эра – эра «Канело»!» – заявил мексиканец на пресс-конференции.

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По данным издания, Аделаиде Бёрд в своей судейской карьере имеет целую историю неоднозначных решений. В качестве примера привели бои того же Альвареса с Чавесом младшим и Амиром Ханом.

Судейством этого боя остались недовольны и другие боксёры. Билли Джо Сондерс назвал «ничью» боя GGG – Канело ограблением, а Леннокс Льюис считает решение судей просто смешным.

Ситуацию прокомментировал Глава атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт (бой проходил в Лас-Вегасе, штат Невада). Беннетт рекомендовал всех трёх судей для этого боя. Аделаиде Бёрд он характеризует как квалифицированного специалиста, но не оправдывает её за последнее решение.

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«Она великолепная судья, – прокомментировал Боб Беннетт. – Аделаиде взяла много молодых судей под своё крыло. Думаю, что судья – сложная позиция. Я не оправдываю её. Я думаю, что она выдающийся судья, но в любом деле иногда бывает плохой день. Сегодня она видела бой по-другому. Такое бывает», – заключил глава комиссии.

В интервью Yahoo Sports Боб Беннетт заявил, что по-прежнему полностью уверен в судье Бёрд, и что она "продолжит двигаться вперёд".

Напомним, Поединок Головкин – Альварес продлился все 12 раундов. По их итогам судьи объявили ничью. Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

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«Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина - большое событие для казахстанцев. Он соберет у телевизора всех нас. Наш земляк гремит. Мексиканец Альварес очень знаменитый человек, тоже боксер высшего класса. Давайте все пожелаем ему (Г.Головкину – «Къ») успехов. Я буду смотреть этот бой, несмотря на то, что в этот момент буду с визитом у наших соседей. Будем все болеть за него!»
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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