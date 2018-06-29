Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу завершились заключительные матчи группового этапа между Англией и Бельгией, Панамой и Тунисом. Бельгия обыграла Англию со счетом 1:0, Тунис обыграл Панаму со счетом 2:1.

В первом матче забил единственный гол Аднан Янузай. Он забил за Бельгию на 51 минуте матча, подхватив мяч в штрафной соперника, раскачал защитника и ударил точно в дальнюю девятку.

Во втором матче Панама повела в счете на 33 минуте. Родригес пробив, попал в защитка, а от него мяч влетел в ворота. Тунис забил на 51 минуте. Отличился Фахреддин Бен Юссеф. На 66 минуте забил Вахби Хазри.

В 1/8 финала 2 июля Бельгия сыграет с Японией, а Колумбия с Англией.

Также в 1/8 финала 30 июня Франция сыграет с Аргентиной. 1 июля пройдут матчи Уругвай - Португалия, Испания - Россия. 2 июля состоятся матчи между Хорватией и Данией, Бразилией и Мексикой. 3 июля пройдет матч между Швецией и Швейцарией.

Фото: Reuters