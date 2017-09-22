По итогам второго раунда борьбу в Kazakhstan Open-2017 продолжат 66 гольфистов

Сегодня прошел второй раунд игры международного турнира по гольфу Kazakhstan open, по итогам которого произошла смена лидеров.

Швед Микаэль Лундберг прошел поля Гольф Клуба NURTAU за 65 ударов (-7), что позволило ему переместиться с восьмого на первое место и возглавить турнирную таблицу с общим результатом 133 (-11).

На второе место переместился гольфист из Аргентины Эстанислау Гойя, его результат за два раунда составил также 133 (-11). Аргентинский гольф-про повторил успех Лундберга, пройдя гольф-поле во второй день за 65 ударов, что на 7 ударов меньше пара.

Третье место перед финальным этапом Турнира с одинаковым результатом 134 (-10) делят между собой три гольфиста: Ренье Сэкстон (Нидерланды), Эрик Ван Руйен из Южной Африки и шотландец Хенри Скот.

Среди представителей Казахстана лучший результат во втором раунде показал Нуртай Салдаров, который прошел 18 полей за 69 у даров (-3), что является его личным рекордом.

К сожалению, неудачная игра в первый день (+8) не позволила Нуртаю пробиться в финальный этап Kazakhstan Open-2017.

Завершил свое выступление на Турнире и южнокорейский гольфист Шим Джё Донг, долгие годы живущий в Казахстане, и известный в мире казахстанского гольфа как Шим Про. В первом раунде ему удалось пройти гольф-поле за 72 удара и уложиться в пар. Второй раунд сложился более удачно для Шим Про, который он завершил с результатом 71 (-1). Но конкуренция на Kazakhstan Open-2017 столь высока, что даже итоговый результат 143 (-1) не позволил ему пройти дальше.

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По завершению двух раундов был произведен cut, и борьбу в третьем и четвертом раундах продолжат 66 гольфистов, показавших наилучший результат. Участники международного турнира, непрошедшие отсев, покидают его.

В субботу и воскресенье гольфисты разыграют между собой звание чемпиона Kazakhstan Open-2017 и призовой фонд в размере 450000 евро. Напомним, что победитель Kazakhstan open получит 72 тыс. евро и гарантирует себе путевку в European Tour.