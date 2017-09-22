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По итогам второго раунда борьбу в Kazakhstan Open-2017 продолжат 66 гольфистов

22.09.2017 21:05   391   0

Сегодня прошел второй раунд игры международного турнира по гольфу  Kazakhstan open, по итогам которого произошла смена лидеров.

Швед Микаэль Лундберг прошел поля Гольф Клуба NURTAU за 65 ударов (-7), что позволило ему переместиться с восьмого на первое место и возглавить турнирную таблицу с общим результатом 133 (-11).  

На второе место переместился гольфист из Аргентины Эстанислау Гойя, его результат за два раунда составил также 133 (-11). Аргентинский гольф-про повторил успех Лундберга, пройдя гольф-поле во второй день за 65 ударов, что на 7 ударов меньше пара.

Третье место перед финальным этапом Турнира с одинаковым результатом 134 (-10) делят между собой три гольфиста: Ренье Сэкстон (Нидерланды), Эрик Ван Руйен из Южной Африки и шотландец Хенри Скот.

Среди представителей Казахстана лучший результат во втором раунде показал Нуртай Салдаров, который прошел 18 полей за 69 у даров (-3), что является его личным рекордом.

Рекорд по высокогорному гольфу установлен в Алматы...
В преддверии открытия международного чемпионата по гольфу KazakhstanOpen 2017 на высокогорном курорте «Шымбулак» состоялся экстр...

К сожалению, неудачная игра в первый день (+8) не позволила Нуртаю пробиться в финальный этап Kazakhstan Open-2017.

Завершил свое выступление на Турнире и южнокорейский гольфист Шим Джё Донг, долгие годы живущий в Казахстане, и известный в мире казахстанского гольфа как Шим Про. В первом раунде ему удалось пройти гольф-поле за 72 удара и уложиться в пар. Второй раунд сложился более удачно для Шим Про, который он завершил с результатом 71 (-1). Но конкуренция на Kazakhstan Open-2017 столь высока, что даже итоговый результат 143 (-1) не позволил ему пройти дальше.

Рекорд по высокогорному гольфу установлен в Алматы

По завершению двух раундов был произведен cut, и борьбу в третьем и четвертом раундах продолжат 66 гольфистов, показавших наилучший результат. Участники международного турнира, непрошедшие отсев, покидают его.

В субботу и воскресенье гольфисты разыграют между собой звание чемпиона Kazakhstan Open-2017 и призовой фонд в размере 450000 евро. Напомним, что победитель  Kazakhstan open получит 72 тыс. евро и гарантирует себе путевку в European Tour.

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Ким Чен Ын
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