По версии Boxingnews24 Геннадий Головкин назван лучшим боксером 2017 года

Портал Boxingnews24 назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим бойцом 2017 года.

Как известно, GGG на профессиональном ринге одержал 37 боев, из них 33 завершились нокаутом. Казахстанец не проиграл ни одного боя, лишь один поединок, 16 сентября этого года, завершился в ничью.

«Был сложный выбор между Геннадием Головкиным и Василем Ломаченко, но Головкин стал лучшим бойцом, благодаря впечатляющим выступлениям против Даниэля Джейкобса и Саула Канело Альвареса», - цитирует Sputnik Казахстан обозревателя американского портала Шона Джонса.

Список лучших боксеров года по версии профессионального медиа:

1. Геннадий Головкин

2. Василий Ломаченко

3. Теренс Кроуфорд

4. Энтони Джошуа

5. Срисакет Сор Рунгвиса

6. Андре Уорд

7. Александр Усик

8. Джермелл Чарло

9. Эррол Спенс

10. Майки Гарсия

Напомним, на 5 мая 2018 года запланирован бой-реванш между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Предыдущий бой между этими боксерами завершился ничьей.

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