Полиция Италии обыскала номера казахстанских биатлонистов

Итальянская полиция произвела обыск в номерах членов сборной Казахстана по биатлону в Антхольце, где проходит шестой этап Кубка мира по этому виду спорта. Как и в феврале прошлого года в Австрии, полицейские искали запрещенные препараты, однако на этот раз проходить допинг-контроль от биатлонистов никто не потребовал.

В Австрии в феврале прошлого года, когда в Хохфильцене проходил чемпионат мира, казахстанская делегация также подверглась утреннему обыску со стороны правоохранительных органов этой страны. Правда, тогда казахстанская делегация сама дала повод для утреннего визита полиции: на одной из заправок из окна микроавтобуса с казахстанской командой была выброшена коробка со шприцами и медикаментами, о чем бдительные местные жители немедленно сообщили в полицию.

Поскольку в коробке обнаружились, помимо медикаментов и шприцов, еще и документы, свидетельствующие о принадлежности ее содержимого казахстанской сборной, в феврале 2017 года дело обыском гостиничных номеров не ограничилось. Тогда у всех членов сборной изъяли сотовые телефоны и персональные компьютеры, а затем накануне стартов отправили на принудительное допинг-тестирование. Министерство культуры и спорта Казахстана тогда признало, что причиной инцидента стала халатность врача национальной команды, нарушившего правила утилизации медикаментов.

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Позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что допинг-пробы казахстанских биатлонистов дали отрицательный результат, а Национальный олимпийский комитет Казахстана заявил о нарушении их прав, выразившихся в «чрезмерном давлении и некоторых непрофессиональных действиях процессуального характера со стороны органов австрийской полиции». По утверждению НОК, это привело к усталости и сильнейшему стрессу спортсменов, что «в значительной степени ограничило возможность выступления казахстанской команды в полную силу своих возможностей в смешанной эстафете на следующий день после длительных процедур допросов».

На следующий день после обыска и принудительного допинг-тестирования на чемпионате мира в смешанной эстафете (2х6 километров у женщин + 2х7,5 километра у мужчин) казахстанский квартет показал 11-й результат. В субботу же 20 января 2018 года казахстанская сборная вновь подверглась обыску, на этот раз в итальянском городе Антхольц, где проходит шестой этап Кубка мира. Коробок с медикаментами на этот раз никто не выкидывал, полиция отрабатывала заявление неизвестного лица.

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«Сегодня, 20 января, в 7 утра приехали полицейские, зачитали нам наши права, это все снова связано с допингом, - пояснила ситуацию с обыском казахстанская биатлонистка Галина Вишневская. - Они приехали, потому что поступило заявление. У нас было не очень хорошее утро, но нас проверили, ничего не нашли и уехали. Ничего такого не случилось, просто проверка. Мы уже проходили через это, поэтому несильно испугались. Правда, моему личному тренеру стало плохо с сердцем. Полицейские хорошо отреагировали, сразу дали ему медикаменты», - добавила она.

На саму спортсменку визит полицейских действительно никакого впечатления не произвел: в пасьюте (гонке преследования) на 10 километров лидер женской сборной по биатлону в субботу, 20 января, стала единственной гонщицей, отстрелявшей без единого промаха, и финишировала шестой, проиграв победительнице из Германии Лауре Дальмайер 1 минуту 20 секунд. В общем зачете Кубка мира Вишневская идет на 29 месте со 160 баллами, 65-й в генеральной квалификации идет казахстанка Ольга Полторанина с 23 очками. У лидера общего зачета, представительницы Финляндии Кайсы Мякяряйнен - 544 очка в активе.

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