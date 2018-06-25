Польша лишилась шанса на выход из группы на ЧМ-2018

Последний матч второго тура групового этапа чемпионата мира по футболу между Колумбией и Польшей прошел на «Казань-Арене». Колумбия обыграла Польшу со счетом 3:0.

Первый гол был забит под конец второго тайма на 40 минуте. Разыграли комбинацию футболисты сборной Колумбии на правом фланге, Кинтеро скрытой передачей нашел свободного Хамеса, тот выполнил заброс в штрафную, где Мина прекрасно пробил головой.

Колумбия на 70 минуте забила в ворота сборной Польши второй гол. Футболисты сборной Колумбии вышли в быструю атаку, Кинтеро получил мяч в центре и выдал прекрасную передачу в сторону Фалькао, тот ушел от защитников и реализовал выход один на один с голкипером.

Третий гол произошел спустя 5 минут. Колумбийцы прекрасно использовали свободные зоны, Хамес оказался с мячом на левом фланге, нашел свободную зону для Куадрадо и отдал туда передачу. Хуан ушел от защитников и покатил мяч мимо голкипера, точно в сетку.

С учетом сегодняшнего матча Колумбия выходит на третье место в группе H и набирает 3 очка. Первое место разделяют с 4 очками Япония и Сенегал. На четвертом месте находится сборная Польша. В их активе нет очков.

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Напомним, 25 июня стартует третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Саудовская Аравия сыграет с Египтом, Россия с Уругваем, Иран с Португалией.

Фото: Reuters