Полторанин впервые за два года поднялся на пьедестал Тур де Ски

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин в завершающей гонке одного из этапов Кубка мира завоевал серебро элитной многодневки Тур де Ски.

Лыжный прототип многодневной велогонки «Тур де Франс», проходящий в декабре - январе каждого года в Германии, Швейцарии, Чехии и Италии, возник в календаре Кубка мира в сезоне 2006-07 годов. И стал элитной частью этого календаря: очки, заработанные 30 лучшими спортсменами на Тур де Ски, не просто приплюсовываются к баллам, полученным лыжниками на других этапах КМ, а умножаются на два.

В этой связи стартующая в декабре многодневка получает особую ценность в глазах участников Кубка мира, в сезоне 2017-18 годов она стартовала в швейцарском Ленцерхайде 30 декабря индивидуальным спринтом. Полторанин на короткой дистанции не блеснул, завершив ее лишь на 37 -м месте. Зато в последний день 2017 года в масс-старте классическим стилем на 15 километров казахстанец плотно «сел на хвост» победителю этой гонки - швейцарцу Дарио Колонье - и оказался единственным из участников гонки, кто смог составить реальную конкуренцию триумфатору.

Колонья финишировал 31 декабря первым со временем 35 минут 29,5 секунды, Полторанин отстал от него всего на 0,6 секунды. Отрыв этой пары от остальных участников забега был колоссальным: пришедший на финиш третьим норвежский лыжник Мартин Йонсруд проиграл победителю 13,1 секунды, а Полторанину - более 12 секунд. Отметим, что это «серебро» стало для казахстанца первым на этапах Тур де Ски: с 2013 года, когда он дебютировал на этих соревнованиях, Полторанин выиграл 4 дистанции.

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Правда, это не помогло ему ни разу быть в числе призеров общего зачета самого Тур де Ски, но вот подняться на самое высокое для себя пока место в «генерале» Кубка мира в 2013 году - четвертое, ему помог именно «Тур де Ски». Полторанин тогда первенствовал на двух дистанциях в Италии в рамках этой многодневки, добавив к ним победы на этапах КМ во Франции и Швейцарии, а также «серебро» на трех этапах в Финдяндии и в Норвегии.

В нынешнем году Полторанин выигрывает уже вторую медаль Кубка мира - в середине декабря он был бронзовым призером в пасьюте (гонке преследования) на четвертом этапе КМ в итальянском Тоблахе на той же дистанции - 15 километров. В понедельник, 1 января, у него будет возможность закрепить свой успех в пасьюте Тура де Ски - в 18:00 по времени Астаны Полторанин выйдет под вторым номером в гонке преследования в Ленцерхайде.

«Серебро» последнего дня 2017 года подняло Полторанина в общем зачете Тура де Ски на четвертое место: здесь лидирует россиянин Сергей Устюгов, Колонья идет вторым, проигрывая лидеру 1,6 секунды (швейцарец, к слову, является рекордсменом по количеству побед в «генерале» Тура, в котором он первенствовал трижды), третьим идет россиянин Александр Большунов с отставанием 12,7 секунды. Полторанин проигрывает лидеру общего зачета 22 секунды.

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В общем же зачете Кубка мира после успеха в Ленцерхайде казахстанец закрепился на 11-й позиции с 242 очками: здесь лидирует норвежец ЙоханнесКлебо с 752 баллами. Любопытно, что Колонья пока идет в общем зачете ниже Полторанина - у швейцарца пока всего 237 очков. Как отмечают в Национальной федерации лыжных гонок Казахстана, в ближайшие дни Полторанину и еще одной казахстанской участнице Тура де Ски - Анне Шевченко - предстоит участвовать еще в пяти стартах этого этапа Кубка мира.