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Полторанин впервые за два года поднялся на пьедестал Тур де Ски

01.01.2018 13:10   2208   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин в завершающей гонке одного из этапов Кубка мира завоевал серебро элитной многодневки Тур де Ски.

Лыжный прототип многодневной велогонки «Тур де Франс», проходящий в декабре - январе каждого года в Германии, Швейцарии, Чехии и Италии, возник в календаре Кубка мира в сезоне 2006-07 годов. И стал элитной частью этого календаря: очки, заработанные 30 лучшими спортсменами на Тур де Ски, не просто приплюсовываются к баллам, полученным лыжниками на других этапах КМ, а умножаются на два.

В этой связи стартующая в декабре многодневка получает особую ценность в глазах участников Кубка мира, в сезоне 2017-18 годов она стартовала в швейцарском Ленцерхайде 30 декабря индивидуальным спринтом. Полторанин на короткой дистанции не блеснул, завершив ее лишь на 37 -м месте. Зато в последний день 2017 года в масс-старте классическим стилем на 15 километров казахстанец плотно «сел на хвост» победителю этой гонки - швейцарцу Дарио Колонье - и оказался единственным из участников гонки, кто смог составить реальную конкуренцию триумфатору.

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Колонья финишировал 31 декабря первым  со временем 35 минут 29,5 секунды, Полторанин отстал от него всего на 0,6 секунды. Отрыв этой пары от остальных участников забега был колоссальным: пришедший на финиш третьим норвежский лыжник Мартин Йонсруд проиграл победителю 13,1 секунды, а Полторанину - более 12 секунд. Отметим, что это «серебро» стало для казахстанца первым на этапах Тур де Ски: с 2013 года, когда он дебютировал на этих соревнованиях, Полторанин выиграл 4 дистанции.

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Правда, это не помогло ему ни разу быть в числе призеров общего зачета самого Тур де Ски, но вот подняться на самое высокое для себя пока место в «генерале» Кубка мира в 2013 году - четвертое, ему помог именно «Тур де Ски». Полторанин тогда первенствовал на двух дистанциях в Италии в рамках этой многодневки, добавив к ним победы на этапах КМ во Франции и Швейцарии, а также «серебро» на трех этапах в Финдяндии и в Норвегии.

В нынешнем году Полторанин выигрывает уже вторую медаль Кубка мира - в середине декабря он был бронзовым призером в пасьюте (гонке преследования) на четвертом этапе КМ в итальянском Тоблахе на той же дистанции - 15 километров. В понедельник, 1 января, у него будет возможность закрепить свой успех в пасьюте Тура де Ски - в 18:00 по времени Астаны Полторанин выйдет под вторым номером в гонке преследования в Ленцерхайде.

«Серебро» последнего дня 2017 года подняло Полторанина в общем зачете Тура де Ски на четвертое место: здесь лидирует россиянин Сергей Устюгов, Колонья идет вторым, проигрывая лидеру 1,6 секунды (швейцарец, к слову, является рекордсменом по количеству побед в «генерале» Тура, в котором он первенствовал трижды), третьим идет россиянин Александр Большунов с отставанием 12,7 секунды. Полторанин проигрывает лидеру общего зачета 22 секунды.

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В общем же зачете Кубка мира после успеха в Ленцерхайде казахстанец закрепился на 11-й позиции с 242 очками: здесь лидирует норвежец ЙоханнесКлебо с 752 баллами. Любопытно, что Колонья пока идет в общем зачете ниже Полторанина - у швейцарца пока всего 237 очков. Как отмечают в Национальной федерации лыжных гонок Казахстана, в ближайшие дни Полторанину и еще одной казахстанской участнице Тура де Ски - Анне Шевченко - предстоит участвовать еще в пяти стартах этого этапа Кубка мира. 

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