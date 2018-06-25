Разгром России на ЧМ-2018: Уругвай уверенно победил со счетом 3:0

На стадионе «Самара Арена» сборная России проиграла Уругваю в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 3:0.

Игрок Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес открыл счет на 10 минуте матча. Он со стандарта удачно пробил во вратарский угол, Акинфеев не сразу увидел момент удара, и в итоге не смог потащить мяч, который шёл низом.

Второй гол был забит на 23 минуте. Лукас Торрейра с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дзюба головой выбил мяч, но его подхватил Лашальт и пробил по воротам, мяч попал в Черышева, который поздно шёл накрывать соперника, а затем по странной траектории залетел в угол ворот.

Отметим, что через 13 минут после второго гола произошло удаление в составе сборной России. Игорь Смольников в подкате сбил Лашальта, и в итоге Маланг Дьедиу показал защитнику сборной России вторую жёлтую карточку. Первую желтую карточку он получил за грубую игру против Кавани.

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Третий гол был забит под занавес второго тайма на 90 минуте Эдисоном Кавани. Де Арраскаэта с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Годин головой пробил по воротам, Акинфеев отбил мяч, но первым на добивании оказался Кавани, который с пары метров не промахнулся.

Сборная Уругвая становится первой командой, которая набрала 9 очков в группе. Следом в группе A находится Россия с 6 очками, третье место занимает Саудовская Аравия с 3 очками, а на четвертом - Египет.

Также в группе А завершился матч между Саудовской Аравией и Египтом со счетом 2:1. Первый гол забил Мухамед Салах. Второй - Салман аль Фарадж, третий - Салем аль-Досари.

В соседней группе B первое и второе место занимают Испания и Португалия соответственно. Наиболее вероятно, что в раунде плей-офф Россия сыграет с одной из этих сборных.

Напомним, 26 июня состоятся три матча третьего тура группового этапа между сборными Дании и Фрации, Австралии и Перу, Нигерии и Аргентины, Исландии и Хорватии.

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Фото: Reuters