«Реал Мадрид» обыграл «Ливерпуль» в Лиге Чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

В Киеве завершился финал Лиги Чемпионов сезона-2017/2018. Игрок «Реала» Карим Бензема забил первый гол в ворота «Ливерпуля» на 51-й минуте матча. Следом на 55-й минуте забил игрок «Ливерпуля» Садио Мане.

На 64-й минуте матча забил через себя Гарет Бэйл, который вышел на замену. Также он забил гол и на 83-й минуте.

Таким образом, «Реал Мадрид» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. В прошлом году они обыграли «Ювентус» со счетом 4:1, а в позапрошлом — «Атлетико» 1:1, 5:3 по пенальти.

Фото: Reuters