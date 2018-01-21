Рейхерд и Галышева стали третьими на этапе Кубка мира по могулу

Казахстанские могулисты Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева завоевали бронзовые медали пятого этапа Кубка мира в канадском Тремблане.

Казахстанское представительство на нынешнем розыгрыше Кубка мира не оставалось без медалей ни на одном из предыдущих этапов этого турнира, не стал исключением и последний этап Кубка перед Олимпиадой в Пхенчхане. У мужчин Дмитрий Рейхерд заявил о своих медальных притязаниях еще в квалификационном заезде, став там вторым и отстав от лидера общего зачета - канадца Микаэля Кингсберри - менее чем на балл.

В первом финальном заезде, впрочем, казахстанец откатился уже на четвертую строчку, показав результат даже хуже, чем свой же в квалификации (87,30 балла против 87,75 балла в первом заезде). В решающем же третьем заезде Рейхерд поднялся на третью строку с результатом 88,44 балла. Победу при этом на этапе праздновал японец Икума Хоришима (93,88 балла), оставивший вторым до сих пор неизменно побеждавшего на всех этапах канадца Кингсберри (93,27 балла).

В общем зачете КМ Рейхерд, который в этом сезоне взял на этапах Кубка четыре серебряные и одну бронзовую медали, располагается на втором месте с 420 очками. На первом месте идет Кингсберри (680 баллов), на третьем - австралиец Грехэм Метт с 304 баллами.

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В женской части соревнований казахстанка Юлия Галышева начала свои заезды ни шатко, ни валко: в квалификации она была лишь одиннадцатой с 78,21 балла (победительница отборочного раунда, канадка Джустин Дюфур-Лапонте набрала в нем 81,40 балла). В первом финальном заезде казахстанка подобралась к первой тройке вплотную, став четвертой с результатом 84,14 балла и отставанием от его победительницы - канадки Энди Нод - менее чем на полтора очка.

В решающем же заезде Галышева показала результат 84,61 балла - и стала третьей, первенствовала на этапе в итоге Дюфур-Лапонте (87,43 балла), второй стала Нод - у нее 85,35 балла. В общем зачете нынешнего КМ казахстанка идет на пятом месте - у собравшей полный медальный комплект на пяти этапах Галышевой (одно «золото», одно «серебро» и одна «бронза») в активе сейчас 308 баллов.

Лидирует в генеральной квалификации у женщин американка Джайлин Кауф (436 очков), второй идет канадка Энди Нод (385 баллов), третьей - француженка Перрин Лаффонт, от которой казахстанка отстает всего на 34 балла. Кубок мира прерывается на время проведения Зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане, следующий его этап пройдет 3-4 марта в японскомТазавако. Затем 10-го и 18 марта состоятся два последних этапа КМ в Швейцарии и во Франции.

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