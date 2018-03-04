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Рейхерд взял две бронзовые медали этапа КМ в Тазавако

04.03.2018 13:00   1133   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд в воскресенье завоевал бронзовую медаль в параллельном могуле на шестом этапе Кубка мира в японском Тазавако и практически гарантировал себе место в первой тройке общего зачета этих соревнований.

Неудача на Олимпиаде в Пхенчхане, где Рейхерд не смог пробиться в суперфинал и остался без медалей, подстегнула казахстанского представителя фристайла на первом после Олимпиады этапе Кубка мира, стартовавшего в японском Тазавако 3 марта. В первых стартах в субботу Рейхерд завершил соревнования на третьем месте, после чего укрепился на второй позиции общего зачета с 480 баллами: его опережал канадец Микаэль Кингсберри с 760 очками, третьим в генеральной классификации шел японец Икума Хоришима с 341 очком.

Во второй день этапа в Тазавако 4 марта участники соревновались в параллельном могуле, то есть сходились на дистанции попарно, с выбыванием одного из проигравших, что обеспечило Рейхерду беспрепятственное прохождение в полуфинал. В 1/8 финала со счетом 23:12 Рейхерд был сильнее американца Эмерсона Смита, в четвертьфинале казахстанец обошел норвежца Тевье Андерсона - 24:11. Однако в полуфинале в соперники Рейхерду достался победитель двух последних заездов Кубка мира, японец Хоришима, который обошел казахстанца в очном поединке со счетом 19:16.

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В заезде за бронзу этапа Рейхерд был намного сильнее француза Бенжамина Каве - 29:6, Хоришими же в финале обошел канадца Кингсберри (21:14) и в третий раз за последние два этапа стал победителем заездов. Результаты в Тазавако привели к тому, что Кингсберри стал досрочным победителем Кубка мира нынешнего сезона - у него в активе 840 очков и за два оставшихся этапа никто из преследователей догнать его уже не сможет.

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А вот Рейхерду второе место по итогам сезона пока не гарантированно: казахстанец сейчас располагается на нем с 540 очками, идущий третьим японец Хоришима отстает на 99 баллов. И если японский могулист продолжит побеждать на двух оставшихся этапах Кубка 10-го и 18 марта, то вполне может обойти Рейхерда в генеральной квалификации. Для того, чтобы этого не допустить, казахстанцу необходимо на двух оставшихся стартах сезона стать как минимум третьим, тогда при любом раскладе существующего разрыва с японским преследователем в 99 баллов Рейхерду хватит для итоговой второй позиции.

Для того же, чтобы остаться по итогам сезона в призовой тройке, Рейхерду достаточно в двух оставшихся заездах набрать три очка, то есть занять 28 место либо 10-го, либо 18 марта, поскольку идущий четвертым в общем зачете японец Шо Эндо имеет в своем активе 342 очка и формально еще может обойти казахстанца в случае двух побед на последних этапах. На практике же Рейхерд может впервые в карьере стать призером Кубка мира уже 10 марта, на седьмом этапе в Швейцарии, в случае, если Эндо не станет победителем этого этапа.

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Рейхерд участвует в розыгрышах Кубка мира по могулу с 2005 года, до сих пор его наивысшим достижением было пятое место в общем зачете по итогам сезона 2016/17 годов. У женщин же казахстанка Юлия Галышева, завоевавшая третье место в могуле на Олимпиаде в Пхенчхане, в настоящее время располагается на шестой позиции общего зачета и теоретически еще может претендовать на вхождение в первую тройку. Ее отставание от идущей третьей американки Джэйлин Кауф составляет 81 балл, которая на этапах в Тазавако занимала места значительно ниже казахстанки.    

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