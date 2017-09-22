Рекорд по высокогорному гольфу установлен в Алматы

В преддверии открытия международного чемпионата по гольфу KazakhstanOpen 2017 на высокогорном курорте «Шымбулак» состоялся экстремальный турнир. В нем соревновались шесть гольфистов – участников Kazakhstan Open: Alexander Wennstam и Nikalas Lindstrom из Швеции, Rhys Davies и Rhys Enoch из Уэльса, чилиец Nico Geyger и наш соотечественник, самый молодой гольфист на Kazakhstan Open, Нуртай Салдаров.

По признанию гольфистов, в подобных экстремальных условиях им еще не приходилось играть. Тем интереснее было для них посмотреть, на что они способны на высоте 3 200 метров. Каждый игрок сделал по три попытки, по итогам которых и определился победитель. Им стал Rhys Enoch, при ударе которого мяч улетел на расстояние 556 метров. Второе место занял Alexander Wennstam с результатом 550 метров. Третий результат показал Nikalas Lindstrom с дальностью удара 545 метров.

Как отметил победитель турнира на Шымбулаке, он предполагал, что лучший удар сделают его соперники, поэтому победа стала для него настоящим сюрпризом. Rhys Enoch рассказал, что на равнине сила его удара составляет 405 метров.

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Секрет увеличения расстояния, на которое отлетает мяч после удара на большой высоте, заключается в разряженном воздухе и воздушных потоках на высокогорье. Если повезет, то ускорение мячу придаст и ветер.

Участники высокогорного турнира на Шымбулаке, не вошедшие в тройку призеров, тоже остались довольны соревнованиями: красота наших гор и искренний интерес туристов подогревали спортивный азарт.

Попробовали свои силы в высокогорном гольфе и журналисты. Перед этим представитель гольф-клуба Nur Tau Санжар Уакассов провел для них гольф-клинику – небольшой мастер-класс, в рамках которого рассказал об истории возникновения гольфа, видах клюшек, способах удара по мячу.

Сегодня участники турнира на Шымбулаке начнут борьбу за звание лучшего на чемпионате Kazakhstan Open. Проходящий в 13-й раз турнир собрал 132 гольфиста из 26 стран мира. В рамках European Challenge Tour казахстанский турнир считается стартовой площадкой для многих профессионалов гольфа. В этом году общий призовой фонд Kazakhstan Open составляет 450 тысяч евро, победитель получит 72 тысячи евро.

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