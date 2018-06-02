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Роналду заявил об уходе из "Реала"

02.06.2018 16:42   705   0

Португальский нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду сообщил партнерам по команде об уходе из клуба. 33-летний португалец намерен уйти из-за нежелания клуба предоставить ему новый контракт.

После победы в финале Лиги чемпионов 26 мая Роналду в интервью газете не исключил ухода из клуба, отметив, что определится со своим будущим в течение недели. 

Президент "Реала" Флорентино Переса подчеркнул, что действующее соглашение между "Реалом" и футболистом рассчитано до лета 2021 года, поэтому все разговоры об уходе Роналду из мадридского клуба не имеют под собой оснований. По неофициальным данным, "Реал" обязан будет отпустить португальца в случае выплаты прописанных в контракте отступных в размере €1 млрд.

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Роналду выступает за "Реал" с 2009 года, куда он перешел из английского "Манчестер Юнайтед" за €93,4 млн, став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе "Реала" Роналду четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза он победил в чемпионате Испании и Кубке страны, а также трижды - на клубном чемпионате мира. В составе "Манчестер Юнайтед" Роналду трижды выиграл чемпионат Англии и по одному разу стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного первенства мира. В 2016 году он стал чемпионом Европы.

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Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года, четырехкратным - "Золотой бутсы" (приз лучшему бомбардиру национальных чемпионатов европейских стран), также португалец неоднократно признавался лучшим футболистом года многими организациями.

Роналду становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в шести из последних восьми сезонов. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира (120) и еврокубков (152).

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