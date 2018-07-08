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Россия проиграла Хорватии в 1/4 финала

08.07.2018 07:15   429   0

Сборная России по футболу на сочинском стадионе "Фишт" проиграла команде Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира. Российские футболисты завершили выступление на турнире, добившись наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории команды.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время команды забили еще по одному голу. В серии послематчевых пенальти футболисты сборной России реализовали три удара из пяти (Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев), Федор Смолов и Марио Фернандес свои попытки использовали неудачно. Хорваты забили четыре пенальти и выиграли серию со счетом 4:3.

Сборная России ранее никогда не выходила из группы на чемпионатах мира, поэтому результат на ЧМ-2018 стал для отечественной команды лучшим в новейшей истории. Предшественница сборной России - команда СССР - последний раз добивалась подобного успеха в 1986 году, когда советские футболисты дошли до 1/8 финала турнира в Мексике. Лучшим достижением сборной СССР на чемпионатах мира является четвертое место в 1966 году, на четвертьфинальной стадии команда останавливалась трижды (1958, 1962, 1970).

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"Это была достойная игра, мы гордимся нашей командой. Был показан интересный футбол, это лучший результат сборной России", - отметила успех российских футболистов после матча вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Фото: Reuters

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