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Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

26.06.2018 02:06   590   0

На чемпионате мира 2018 по футболу сборная России сыграет в 1/8 финала против Испании, так как они заняли лидерство в группе B.

В группе B прошли два матча: В Саранске на «Морвия Арене» прошел матч между сборными Португалии и Ирана со счетом 1:1; В Калининграде Испания вничью сыграла с Морокко. Матч завершился со счетом 2:2.

В первом матче первый гол был забит на 45 минуте Рикардом Куарежма. На 93 минуте матча иранцы сравняли счет. Гол забил Карим Ансарифард. В матче Испания-Морокко отличился Иско на 19 минуте, на 14 - Халид Бутаиб, на 81 - Юссеф Эн-Несери. На 91 минуте в составе испанцев забил гол Яго Аспас.

После трех матче лидером группы B стала Испания, набрав 5 очков. На втором месте идет Португалия с 5 очками. На третьем и четвертом месте находятся Иран и Морокко. Отметим, что при равенстве очков позиция в группе определяется рейтингом Fifa.

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Напомним, сборная России проиграла в третьем туре Уругваю со счетом 3:0, а сбоная Саудовской Аравии выиграла сборную Египта со счетом 2:1. Так как первое место в группе A занял Уругвай, то им придется сыграть с теми, кто занял второе место в группе B - c Португалией.

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26 июня состоятся три матча третьего тура группового этапа между сборными Дании и Фрации, Австралии и Перу, Нигерии и Аргентины, Исландии и Хорватии

Фото: Reuters

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