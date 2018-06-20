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Россия обыграла Египет

20.06.2018 01:50   327   0

Сборная России по футболу обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы A, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1.

Автоголом на 47-й минуте отметился защитник египтян Ахмед Фатхи.

После этого два мяча в ворота противника забили Денис Черышев (58) и Артем Дзюба (62).

В сборной Египта отличился Мохаммед Салах (73), который успешно реализовал пенальти.

Сборная России одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира и практически гарантировала себе выход из группы. Официально это может быть оформлено уже завтра, если Саудовская Аравия не обыграет Уругвай.

Фото: Reuters

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