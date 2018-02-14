Рыпакова официально признана бронзовой призеркой ЧМ-2008

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова на чемпионате мира 2018 года в помещении в Бирмингеме получит бронзовую медаль аналогичных соревнований десятилетней давности в тройном прыжке.

Соответствующее извещение получено казахстанской федерацией легкой атлетики от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщил 14 февраля сайт казахстанской легкоатлетической организации.

В прошлом году IAAF было принято решение о пересмотре результатов чемпионата мира по легкой атлетике в помещении 2008 года в Валенсии в тройном прыжке у женщин в связи с положительной допинг-пробой у серебряной призерки этих соревнований, гречанки Хрисопийи Деветци.

Перепроверка допинг-проб выявила наличие в организме Деветци анаболического стероида станозолола, в 2009 году греческая спортсменка отказалась проходить допинг-контроль и завершила карьеру, получив двухлетнюю дисквалификацию.

Однако затем IAFF вынес новое решение, запретив греческой спортсменке участвовать в любых соревнованиях под своей эгидой до 2019 года. Все ее результаты в период с 31 августа 2007 года до 30 августа 2009 года были аннулированы, таким образом, медали, завоеванные этой спортсменкой в этот период, должны перейти ее соперницам, оказавшимся на ступень ниже Деветци на этих соревнованиях.

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Ольга Рыпакова 10 лет назад в Валенсии показала четвертый результат, прыгнув на 14,58 метра, первое место на том чемпионате миразаняла кубинка Яргелис Савинье – 15,05 метра, Деветцистала второй, улетев на 15 метров ровно. Третье место заняла Мария Шестак из Словении – 14,68 метра. Таким образом, после дисквалификации гречанки Шестак получит серебряную награду ЧМ-2008, Рыпакова же поднимется с четвертого на третье место - и будет награждена бронзовой медалью.

Ранее Рыпакова была признана бронзовой призеркой Олимпиады в Пекине из-за того же решения об аннулировании результатов Деветци, которая в 2008 году на Играх стала третьей.

«В официальном письме департамента по соревнованиям IAAF в казахстанскую федерацию легкой атлетики сообщается, что для награждения бронзовой медалью Ольга Рыпакова приглашается на чемпионат мира в помещении, который пройдет с 1 по 4 марта в Бирмингеме, - указывается в сообщении казахстанской федерации легкой атлетики. - В письме также указывается, что расходы по этой поездке IAAF берет на себя. В случае, если спортсменка не сможет прилететь на церемонию награждения, то ее медаль чемпионата мира 2008 года будет передана казахстанской федерации легкой атлетики», - говорится там же.

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Таким образом, Рыпакова собрала полный медальный комплект чемпионатов мира в помещении - она становилась чемпионкой мира в тройном прыжке чемпионатов мира в закрытых помещениях в 2010 году в Дохе, а в Стамбуле в 2012 году на аналогичных соревнованиях выигрывала серебряную медаль. На обычных чемпионатах мира казахстанская прыгунья выиграла одно «серебро» и две «бронзы», на Олимпийских играх, помимо победы в Лондоне в 2012 году на ее счету - две бронзовые награды, последнюю из которых она завоевала в 2016 году на Летних Играх в Рио.

Фото: Camonitor.kz