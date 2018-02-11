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Санчес принес Astana Pro Team первую победу в сезоне

11.02.2018 11:00   1190   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Испанский велогонщик казахстанской команды «Астана» Луис Леон Санчес в субботу, 10 февраля, стал победителем однодневной гонки «ВуэльтаМурсии» у себя на родине, принеся клубу Astana Pro Team первую победу в нынешнем сезоне.

«Вуэльта Мурсии» - шоссейная гонка, которая проводится с 1981 года, изначально она состояла из пяти этапов, но в 2011 году из-за финансовых трудностей организаторов она была сокращена до трех этапов, в 2012 году проводилась в два этапа, а с 2013 года стала однодневной. Несмотря на эти сокращения, испанская гонка сохранила место в календаре Международного союза велосипедистов в категории UCI Europe Tour. При этом гонщики в форме Astana Pro Team в этом соревновании никогда прежде не побеждали.

Нынешняя испанская гонка стартовала в городе Беньель, а финишировала на улицах Мурсии после 208,3 км дистанции. Санчес сумел вырвать победу после мощной контратаки на заключительных километрах однодневки у четырехкратного победителя «ВуэльтыМурсии» прежних лет, своего соотечественника испанца Алехандро Вальверде, который 4 февраля этого года праздновал победу на другой гонке UCI EuropeTour - «Вуэльте Валенсии». При этом Вальверде 10 февраляпытался уйти в отрыв от гонщика «Астаны» атаковал примерно за 2 километра до финиша, но Санчес сначала не дал ему нарастить дистанцию , а затем предпринял контратаку, увенчавшуюся победой в Мурсии.

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«Ребята были великолепны сегодня, и я благодарю каждого из товарищей за огромную помощь, - цитирует официальный сайт казахстанского велоклуба отзыв Санчеса о помощи шести гонщиков «Астаны» на этой гонке. - В началеольшая группа уехала вперед, и нам пришлось работать весь день впереди. Было непросто контролировать эту гонку, но команда справилась с этим», - добавил он.

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В состав казахстанской команды на «Вуэльту Мурсию» входило семь человек, в том числе и молодой казахстанский гонщик БахтиярКожатаев. Говоря о финальном соперничестве с Вальдерверде, Санчес отметил, что ему важно было не допустить повторения истории на «Вуэльте Валенсии», где он в генеральной квалификации стал вторым, проигрывая своему соотечественнику из испанской команды MovistarTeam несколько этапов именно на финише.

«Я знал, что если дойдет дело до спринта, то получится то же самое, что случилось в Валенсии, - отмечает Санчес. - Я знал, что нужно что-то предпринять, и я увидел свой шанс за 2 километра до финиша, когда и атаковал. В любом случае, это, в первую очередь, командный успех, не только мой. В эти дни команда находится на высоте: на «Вуэльте Валенсии» мы провели очень хорошую гонку и завоевали два места на подиуме, а сейчас и в Дубае МагнусКорт стал вторым. Это замечательно», - добавил он.

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Датский гонщик AstanaProTeam Магнус Корт в субботу, 10 февраля, стал серебряным призером генерального зачета многодневной гонки «Дубай Тур», состоящего из пяти этапов и входящего в UCI AsiaTour. Первое в истории казахстанской команды призовое место в генерале на этой многодневке в ОАЭ, проходящей с 2014 года, датчанин сумел гарантировать себе после четвертого, ключевого этапа гонки, состоявшегося 9 февраля: на нем Корт финишировал вторым, как и на первом этапе этой многодневки 6 февраля. Задел этих двух подиумов позволил датскому легионеру «Астаны» остаться вторым в общем зачете гонки, хотя на последнем 5-м этапе в субботу он был лишь восьмым. При этом Корт защитил еще и майку Лучшего молодого гонщика Дубай Тура 2018.

«Завал в конце этапа заставил меня снизить скорость, гонщики упали прямо передо мной, поэтому у меня была не очень удачная позиция для финального спринта, - отметил он в интервью клубному сайту казахстанской команды после окончания финального этапа многодневки в ОАЭ. - Тем не менее, я очень рад итоговому второму месту в генеральной классификации, а также победе в номинации Лучшего молодого гонщика. Это хороший дебют для меня в «Астане», - добавил Корт после церемонии награждения.

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