Шарлотт Калла из Швеции завоевала первое "золото" Олимпиады-2018

Шведская лыжница Шарлотт Калла завоевала "золото" в скиатлоне на 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем) на зимних Олимпийских играх 2018.
Калла показала результат 40 минут 44,9 секунды, "серебро" взяла норвежка Марит Бьерген (+7,8 секунды), "бронза" у финки Кристы Пармакоски (+10,1).
Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.