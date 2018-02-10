Шарлотт Калла из Швеции завоевала первое "золото" Олимпиады-2018

1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?

Цитата дня

Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.

Нурсултан Назарбаев

президент Республики Казахстан