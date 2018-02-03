Сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Тимур Хабибулин в субботу обыграли в парном разряде матча Кубка Дэвиса швейцарцев Марка-Андреа Хуслера и Луку Маргароли, принес сборной Казахстана решающее третье очко в поединке 1/8 финала Мировой группы этого турнира.

Матч первого этапа Мировой группы между сборными Казахстана и Швейцарии стартовал 2 февраля в Астане двумя поединками в одиночном разряде, и после их окончания сборная Казахстана вела со счетом 2:0 в игре, состоящей из пяти микродуэлей: четырех в одиночном и одной в парном разрядах. Сначала Дмитрий Попко был сильнее швейцарца Хенри Лааксонена - 6:2, 7:6, 3:6, 7:5, а затем первая мужская ракетка Казахстана Михаил Кукушкин выиграл свою встречу у Адриана Бодмера- 3:6, 6:3, 6:2, 6:3.

Таким образом, для того, чтобы в пятый раз в своей истории выйти в четвертьфинал элитного дивизиона Daviscup (сборная Казахстана становилась четвертьфиналистом этого турнира в 2010-м, 2013-м, 2014-м и в 2015 годах), хозяевам корта достаточно было выиграть одну из трех оставшихся встреч матча. Казахстанская сборная не стала откладывать дело в долгий ящик и в субботу, 3 февраля, в парном разряде казахстанский дуэт Недовесов/Хабибулин взял верх над оппонентами из Швейцарии в пяти сетах - 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3.

Казахстан вновь не смог пробиться в финал чемпионата мира по бенди

Таким образом, счет в матче до трех побед одного из соперников стал 3:0 в пользу сборной Казахстана, последние две встречи 4 февраля в одиночном разряде уже не смогут изменить исход этой встречи: Казахстан отправляется в четвертьфинал, где встретится с победителем матча между сборными Канады и Хорватии (там после первого игрового дня счет был ничейным, 1:1), сборная Швейцарии осенью в плэй-офф Мировой группы будет отстаивать место в элите в поединке с одним из победителей зональных турниров Первой группы Кубка Дэвиса.

Сборные Казахстана и Швейцарии встретились в Daviscup в третий раз, до сих пор счет в их противостояниях был ничейный, 1:1. В 2010 году в матче плэй-офф Мировой группы Казахстан разгромил Швейцарию со счетом 5:0 и благодаря этой победе впервые в истории пробился в элитный дивизион мужского командного турнира, Швейцария взяла реванш в 2014 году, в четвертьфинале Мировой группы со счетом 3:2.

Казахстанская сборная после вхождения в Мировую группу (16 лучших сборных мира) 8 лет назад не выбывала из нее до 2016 года, четырежды за это время доходя до второго раунда соревнований элитного дивизиона. Однако в 2016 году, уступив в первом раунде Мировой группы сборной Сербии со счетом 2:3, казахстанские теннисисты отправились в раунд плэй-офф, где в матче со сборной России уступили последней место в элитном дивизионе. Весь 2017 год ушел у казахстанской сборной на зональный (Азия/Океания) турнир Первой группы Кубка Дэвиса, который она в итоге выиграла.

Сборная Казахстана может досрочно выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса

В сентябре прошлого года в матче плэй-офф Мировой группы казахстанская команда обыграла действующего (на тот момент) победителя этого турнира - сборную Аргентины - 3:2 и вернулась в Мировую группу.