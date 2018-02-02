Сборная Казахстана может досрочно выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вслед за казахстанцем Дмитрием Попко выиграл свою встречу в одиночном разряде в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса Казахстан-Швейцария, для общей победы в матче казахстанцам остается выиграть один из трех оставшихся поединков.

Матч первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса между Казахстаном и Швейцарией стартовал в Астане 2 февраля двумя поединками в одиночном разряде. Во втором из них Кукушкин взял верх над Адрианом Бодмером из Швейцарии: 22-летний оппонент казахстанца уверенно начал встречу и взял первый сет со счетом 6:3. Однако затем более опытный казахстанский теннисист, занимающий 73 позицию врейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (Бодмер находится в пятой сотне этого рейтинга) взял три подряд сета - 6:3, 6:2, 6:3.

В результате после первого дня матчевой встречи Казахстан ведет в противостоянии со швейцарцами со счетом 2:0. До Кукушкина свой микроматч выиграл Попко - этот казахстанец взял 2 февраля верх над швейцарцем Хенри Лааксоненом - 6:2, 7:6, 3:6, 7:5. В субботу в матче парного разряда казахстанцы Александр Недовесов и Тимур Хабибуллин сыграют со швейцарцами Марком-Андреа Хуслером и Лукой Маргароли. Кукушкин после своей победы выразил надежду на то, что матч будет завершен уже после встречи в парном разряде (для победы в матче и выхода в четвертьфинал Мировой группы Кубка Дэвиса одной из команд необходимо одержать три победы в пяти этих микроматчах).

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«Задача сейчас только одна - взять верх в парном разряде и не доводить дело до счета 2:1 в матче, потому что были уже примеры, когда мы вели в матчах Кубка со счетом 2:0 и проигрывали их, - сказал Кукушкин после окончания игры с Бодмером. - Сегодня первый сет в моем исполнении был провальным, но во втором сете я переломил ситуацию и заставил соперника почувствовать, что я вернулся в игру», - добавил он.

Сборные Казахстана и Швейцарии встречаются в Кубке Дэвиса в третий раз, до сих пор команды одержали по одной победе друг над другом: в 2010 году в матче плэй-офф Мировой группы Казахстан разгромил Швейцарию со счетом 5:0 и благодаря этой победе впервые в истории пробился в элитный дивизион мужского командного турнира. Швейцария взяла реванш в 2014 году, в четвертьфинале Мировой группы со счетом 3:2.

Казахстанская сборная после вхождения в Мировую группу (16 лучших сборных мира) Daviscup не выбывала из нее до 2016 года, четырежды за это время доходя до четвертьфиналов (второй раунд Кубка Дэвиса). В 2016 году, уступив в первом раунде Мировой группы сборной Сербии со счетом 2:3, казахстанские теннисисты отправились в раунд плэй-офф, где в матче со сборной России уступили последней место в элитном дивизионе и в 2017 году участвовали в зональном (Азия/Океания) турнире Первой группы Кубка Дэвиса. Выиграв финал зонального турнира у сборной Китая со счетом 4:1, сборная Казахстана в сентябре 2017 года в матче плэй-офф Мировой группы обыграла действующего (на тот момент) победителя этого турнира - сборную Аргентины - 3:2 и вернулась в Мировую группу.

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Победитель матча Казахстан-Швейцария в четвертьфинале нынешнего розыгрыша встретится с победителем пары Канада - Хорватия, проигравший будет отстаивать свое место в элитном дивизионе в поединке с одним из победителей Первой группы этого турнира.