Сборная Казахстана по футболу осталась без главного тренера

Российский специалист Александр Бородюк в понедельник, 22 января, покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает сайт Федерации футбола Казахстана.

Отставка Бородюка ожидалась с конца прошлого года. Под руководством возглавившего в начале прошлого года национальную команду Казахстана россиянина сборная страны провела в 2017 году семь матчей отборочного цикла чемпионата мира, шесть из которых проиграла, в одном - домашнем со сборной Армении - добилась ничьей 1:1. Сам Бородюк, по сведениям российских СМИ, готов был подать в добровольную отставку еще в декабре, однако впервые вопрос о его будущем был рассмотрен на тренерском совете при федерации 8 января этого года.

Там результаты сборной команды были признаны неудовлетворительными, причем, как членами тренерского совета, так и самим наставником сборной, который, по неофициальным сведениям, на этом же заседании выразил готовность уйти в отставку. Однако решение этого вопроса было перенесено на более поздний срок: ожидалось, что судьба главного тренера сборной будет решена на заседании исполкома федерации, который прошел 10 января в Астане, но на нем неожиданно подал в отставку президент КФФ Сеильда Байшаков.

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Таким образом, вопрос о дальнейшей судьбе Бородюка оказался в подвешенном состоянии, однако в понедельник, 22 января, руководство КФФ решило все-таки разрубить узел: официальный интернет-ресурс казахстанской федерации футбола сообщил об официальном принятии отставки российского специалиста.

«Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк покидает команду, контракт расторгнут по соглашению обеих сторон, - говорится в сообщении КФФ. - Казахстанская федерация футбола благодарит Александра Генриховича за проделанную работу и желает дальнейших успехов, новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время», - заявляют в федерации.

Напомним, что вопрос о принятии отставки Сеильды Байшакова с поста президента федерации будет рассматриваться 10 февраля, на внеочередной конференции КФФ в столице Казахстана. При этом представители региональных федераций футбола уже единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента КФФ.

Так что принятие решения об отставке Бородюка именно сейчас выглядит вполне логично: главный тренер сборной уходит вместе с президентом Федерации, при котором он был приглашен на работу в Казахстан, новый президент представит нового наставника национальной команды.

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Бородюк подписал контракт с казахстанской федерацией на три года 27 февраля 2017 года, при этом у него уже был не очень удачный опыт работы в Казахстане: за год до контракта со сборной этого российский специалист пытался руководить алматинским «Кайратом», подписав с ним в декабре 2015 года трехлетний контракт. В марте 2016 года Бородюк выиграл с «Кайратом» суперкубок страны, однако через три тура после старта алматинцев в национальном чемпионате, то есть в том же марте 2016 года, подал в отставку по собственному желанию из-за неудовлетворительных результатов команды.