Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Сборная Казахстана по футболу осталась без главного тренера

23.01.2018 09:30   845   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Российский специалист Александр Бородюк в понедельник, 22 января, покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает сайт Федерации футбола Казахстана.

Отставка Бородюка ожидалась с конца прошлого года. Под руководством возглавившего в начале прошлого года национальную команду Казахстана россиянина сборная страны провела в 2017 году семь матчей отборочного цикла чемпионата мира, шесть из которых проиграла, в одном - домашнем со сборной Армении - добилась ничьей 1:1. Сам Бородюк, по сведениям российских СМИ, готов был подать в добровольную отставку еще в декабре, однако впервые вопрос о его будущем был рассмотрен на тренерском совете при федерации 8 января этого года.

Там результаты сборной команды были признаны неудовлетворительными, причем, как членами тренерского совета, так и самим наставником сборной, который, по неофициальным сведениям, на этом же заседании выразил готовность уйти в отставку. Однако решение этого вопроса было перенесено на более поздний срок: ожидалось, что судьба главного тренера сборной будет решена на заседании исполкома федерации, который прошел 10 января в Астане, но на нем неожиданно подал в отставку президент КФФ Сеильда Байшаков.

Полторанин выиграл свою коронную дистанцию на этапе Кубка мира...
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин 21 января выиграл индивидуальную гонку на 15 километров классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка мира...

Полторанин выиграл свою коронную дистанцию на этапе Кубка мира

Таким образом, вопрос о дальнейшей судьбе Бородюка оказался в подвешенном состоянии, однако в понедельник, 22 января, руководство КФФ решило все-таки разрубить узел: официальный интернет-ресурс казахстанской федерации футбола сообщил об официальном принятии отставки российского специалиста.

Материалы по теме

Полторанин выиграл свою коронную дистанцию на этапе Кубка мира

Грузовик Astana Motorsports завершил Дакар четвертым

Рейхерд и Галышева стали третьими на этапе Кубка мира по могулу

Полиция Италии обыскала номера казахстанских биатлонистов

Казахстанец Дмитрий Шилов поднялся на подиум «Дакара»

«Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк покидает команду, контракт расторгнут по соглашению обеих сторон, - говорится в сообщении КФФ. - Казахстанская федерация футбола благодарит Александра Генриховича за проделанную работу и желает дальнейших успехов, новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время», - заявляют в федерации.

Напомним, что вопрос о принятии отставки Сеильды Байшакова с поста президента федерации будет рассматриваться 10 февраля, на внеочередной конференции КФФ в столице Казахстана. При этом представители региональных федераций футбола уже единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента КФФ.

Так что принятие решения об отставке Бородюка именно сейчас выглядит вполне логично: главный тренер сборной уходит вместе с президентом Федерации, при котором он был приглашен на работу в Казахстан, новый президент представит нового наставника национальной команды.

Грузовик Astana Motorsports завершил Дакар четвертым

Бородюк подписал контракт с казахстанской федерацией на три года 27 февраля 2017 года, при этом у него уже был не очень удачный опыт работы в Казахстане: за год до контракта со сборной этого российский специалист пытался руководить алматинским «Кайратом», подписав с ним в декабре 2015 года трехлетний контракт. В марте 2016 года Бородюк выиграл с «Кайратом» суперкубок страны, однако через три тура после старта алматинцев в национальном чемпионате, то есть в том же марте 2016 года, подал в отставку по собственному желанию из-за неудовлетворительных результатов команды.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    176

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    123

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    57

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    201

  • 5. Оздоровление банковской системы
    105

Цифра дня
244
казахстанца
погибли на своей работе в 2017 году
Цитата дня
Вероятно, США никогда за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при нынешней администрации... Китай и Россия занимают позиции, с которых уходят США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить.
Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное