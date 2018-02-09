Сборная Казахстана прошла на параде атлетов на Играх в Пхенчхане

Казахстанская сборная прошла на параде атлетов во время торжественной церемонии открытия 23-х по счету зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Делегация Казахстана вышла 67-й (страны-участницы выходят согласно списку, составленному на корейском языке, кроме Греции и страны-хозяйки Игр). Флаг Казахстана нес шорт-трекист Абзал Ажгалиев - студент четвертого курса Казахской академии спорта и туризма, победитель Кубков мира, чемпион Азиады и Универсиады. Костюм знаменосца называется «Алтын адам».

Казахстанскую сборную представляют 46 спортсменов, которые завоевали 57 олимпийских лицензий. Всего ожидается выход 92 команд.

Как сообщалось ранее, в олимпийском стадионе южнокорейского Пхенчхана, который вмещает в себя 35 тысяч человек, проходит торжественная церемония открытия 23-х по счету зимних Олимпийских игр.

Игры в Пхенчхане проходят через 30 лет после Сеула. Олимпиада пройдет по 15 видам спорта, будет разыграно 102 медали. Казахстанцы выступят в 9 видах соревнований. Церемония закрытия Игр запланирована на 25 февраля.

Прямую трансляцию игр можно посмотреть здесь.

В Корее стартует открытие зимних Олимпийских игр