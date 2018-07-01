Сборная Уругвая обыграла Португалию

Сборная Уругвая минимально переиграла Португалию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018. Турнир в стартовый день плей-офф покидают две звезды мирового футбола - Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Первый гол на 7 минуте в ворота команды Португалии забил головой уругваец Эдинсон Кавани с подачи Луиса Суареса. На 55 минуте гол в ворота Уругвая забил португалец Пепе. А уже на 62 минуте Кавани забил второй гол португальцам.

Также стало известно, что капитан португальской команды Криштиану Роналду останется в сборной и будет помогать молодым партнёрам. Об этом на пресс-конференции после поражения от Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира заявил наставник европейцев Фернанду Сантуш, пишет RT.

В свою очередь рулевой уругвайцев Оскар Табарес призвал подопечных оставаться скромными. Сам Роналду отказался говорить о своём будущем. При этом он на «отлично» оценил организацию ЧМ-2018.