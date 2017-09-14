Стали известны результаты жеребьевки Кубка Дэвиса Казахстан-Аргентина

В Национальном музее РК состоялась жеребьёвка матча Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Аргентины, который пройдет с 15 по 17 сентября.

В первый игровой день 15 сентября на корте Национального теннисного центра матч откроют Михаил Кукушкин и Гвидо Пелья. Во втором одиночном поединке встретятся Дмитрий Попко и Диего Шварцман.

16 сентября состоится парная встреча. За сборную Казахстана заявлены Михаил Кукушкин и Александр Недовесов, которым будут противостоять аргентинские теннисисты Массимо Гонсалес и Андрес Молтени.

Завершится матч 17 сентября еще двумя поединками: Михаил Кукушкин - Диего Шварцман, Дмитрий Попко - Гвидо Пелья.

Согласно правилам Кубка Дэвиса, капитаны команды Диас Доскараев и Даниель Орсанич могут произвести замену после первого дня.

Напомним, команда Казахстана уже встречалась со сборной Аргентины в рамках Кубка Дэвиса в Буэнос-Айресе на стадии 1/4 финала в 2011 году.

Расписание игр:

Пятница, 15 сентября, 12:00

Михаил Кукушкин (ATP-78) - Гвидо Пелья (ATP-73)

Дмитрий Попко (ATP-196) - Диего Шварцман (ATP-28)

Суббота, 16 сентября, 14:00

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Михаил Кукушкин(ATP-78)/Александр Недовесов (ATP-235) - Массимо Гонсалес(ATP-209)/Андрес Молтени(ATP-710)

Воскресенье, 17 сентября, 14:00

Михаил Кукушкин (ATP-78) – Диего Шварцман (ATP-28)

Дмитрий Попко (ATP-196) - Гвидо Пелья (ATP-73).