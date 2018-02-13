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Стало известно, кто из казахстанских паралимпийцев представит страну на Олимпиаде 2018

13.02.2018 17:47   1268   0

Список спортсменов паралимпийской сборной, которые представят Казахстан на спортивной арене южнокорейского Пьенчхана на XII зимних паралимпийских играх "Pyeongchang2018", утвержден Национальным паралимпийским комитетом Казахстана.

Атлеты паралимпийской сборной активно провели предподготовительный сезон перед важными играми. На олимпиаду отправятся 6 спортсменов и 1 спортсмен-гид, который будет сопровождать атлета с нарушением зрения во время всей лыжной дистанции.

Список спортивной сборной делегации на Пьенчхан 2018:
- Петренко Денис (лыжные гонки) Акмолинская обл, г. Щучинск
- Колядин Александр (лыжные гонки) СКО, г. Костанай
- Балтабаева Жаныл (лыжные гонки) г. Алматы
- Усольцев Сергей (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
- Канафин Кайрат (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
- Герлиц Александр (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск
- Жданович Антон (гид-спортсмен для Кайрата Канафина)
- Василий Коломиец (главный тренер сборной).

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«Что касается технической базы и снаряжения, то для наших атлетов были закуплены лучшие современные протезы, боб-сани, которые были специально изготовлены исходя из физиологических потребностей атлетов», - сообщает источник.  

Казахстан занимает 17-е место на Олимпиаде 2018

Учебно-тренировочные сборы в качестве подготовки к играм были в Германии в зимнем тоннеле со снежным покрытием, еще один этап УТС проходил в России. У спортсменов была отличная возможность не прерывать тренировки даже летом.

«Нынешние паралимпийские игры в Пьенчханге являются важными для атлетов паралимпийской сборной, несмотря на то, что некоторые атлеты участвуют в паралимпийских играх не впервые. Наши атлеты значительно улучшили свои результаты, в этом им помогли и многочисленные соревнования - Кубки мира в Германии и Финляндии в 2016 и в начале 2018 года. Как результат, спортсмены заметно усилились в плане времени, улучшились по количеству очков и в целом атлеты смогли выполнить поставленные перед ними нормативы», - отмечается в сообщении.

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Напомним, что в этом году в Пьенчхане будет разыграно 80 комплектов паралимпийских медалей. В программе Игр – соревнования по 6 дисциплинам (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд, керлинг на колясках). 

Для Казахстана в этом году для паралимпийских спортсменов, которые с гордостью представят нашу страну на масштабной мировой спортивной арене в Пьенчхане в рамках «XII зимних паралимпийских играх «Pyeongchang2018», было утверждено и получено 9 лицензий.

Дмитрий Рейхерд признал ошибки в своем выступлении в Пхенчхане

Фото: НПК РК

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Цифра дня
17-е
место
занимает Казахстан в общем медальном зачете на Олимпиаде 2018
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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