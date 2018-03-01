Станимир Стойлов возглавил сборную Казахстана по футболу

Представлен новый главный тренер сборной Казахстана, им стал болгарский специалист Станимир Стойлов, сообщается на сайте футбольного клуба "Астана".

Станимир Стойлов получил известность в Казахстане, работая в ФК "Астана", выиграв с ней четыре чемпионских титула, а также выйдя три года подряд в групповую стадию еврокубков, и впервые в историю в 1/16 финала Лиги Европы.

"Футбольный клуб "Астана" благодарит Станимира за проделанную работу и совместный плодотворный труд, а также желает успехов на посту главного тренера сборной Казахстана. Надеемся и верим, что богатый опыт Стоилова поможет сборной выйти на новый уровень и покорить новые европейские вершины!", — отмечается в сообщении.