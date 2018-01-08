Стойлов остался главным тренером футбольного клуба «Астана»

Руководство четырехкратного чемпиона Казахстана по футболу - клуба «Астана» подписало болгарского специалиста Станимира Стойлова на новый срок, сообщил в понедельник официальный сайт клуба.

Станимир Стойлов является самым успешным тренером в истории футбольного клуба «Астана»: с 2014 года клуб из столицы Казахстана под его руководством выиграл четыре подряд национальных первенства, однажды пробился через квалификационный отбор в групповой этап самого престижного еврокубка - Лиги чемпионов и дважды отобрался в групповой этап второго евротурнира - Лиги Европы.

В этом году «Астана» под руководством Стойлова первой из казахстанских клубов сумела отобраться из группы Лиги Европы в стадию плэй-офф этого еврокубка, заняв в своей группе второе место. При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы в соперники чемпиону Казахстана достался лиссабонский «Спортинг» (первый матч этой стадии пройдет в столице Казахстана 15 февраля, ответный - в Португалии 22 февраля).

При этом было неясно, кто будет руководить «Астаной» в этом сезоне: предыдущий контракт болгарского специалиста истек 31 декабря 2017 года, о новом контракте с признанным лучшим тренером Болгарии за успехи с «Астаной» Стойловым до сих пор ничего не сообщалось. И вот в понедельник, 8 января, официальный сайт столичного клуба заявил о достижении принципиального согласия о продолжении отношений с болгарским специалистом.

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«Футбольный клуб «Астана» и Станимир Стойлов достигли договоренности о новом контракте, и уже в эту пятницу, 12 января, команда под руководством Стойлова начнет подготовку в ОАЭ к историческим матчам 1/16 финала Лиги Европы УЕФА», - говорится в сообщении клуба.

«Я с самого начала не скрывал, что моим приоритетом была и остается работа в «Астане»: мы многого добились вместе за прошедшие годы, мне очень полюбились наши болельщики, город и весь Казахстан, ставший моей второй Родиной, и я надеюсь, что мы сможем постоять за честь нашего клуба в матчах со «Спортингом». Предстоят важнейшие сборы и ребятам необходимо без раскачки втягиваться в сезон и поскорее набрать форму», - цитирует клубная пресс-служба «старого нового» наставника команды.

О сроках и условиях нового контракта в сообщении ничего не говорится, но ранее болгарские СМИ утверждали, что в переговорах Стойлова с «Астаной» фигурировала сумма 1,7 млн евро в год, а также солидные бонусы за достижения клубом различных задач. С их помощью сумма за 3 года, на которые, по сведениям болгарской прессы, рассчитано новое соглашение, доходы Стойлова в «Астане» по новому контракту могут вырасти до 7 млн евро, что является абсолютным рекордом для болгарских специалистов, работающих за рубежом.

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