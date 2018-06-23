Швейцария добыла волевую победу в матче с Сербией на ЧМ-2018

Сборная Швейцарии выиграла у сборной Сербии со счетом 2:1 во втором туре группового этапа на чемпионате мира-2018. Встреча прошла на стадионе «Калининград».

Счет в матче был открыт уже на 5 минуте. Точным ударом головой отличился игрок Сербии Александар Митрович. В начале второго тайма на 51 минуте забил гол Гранит Джака. Джердан Шакири забил победный для Швейцарии гол на 90 минуте матча.

Напомним, вчера, 22 июня, Бразилия обыграла Коста-Рику со счетом 2:0 и вышла на первое место в группе Е с 4 очками. Столько же очков набрала сборная Швейцарии. Третье и четвертое место в группе занимают Сербия и Коста-Рика соответственно.

23 июня состоятся матчи второго тура группового этапа между Бельгией и Тунисом, Кореей и Мексикой, Германией и Швецией.

Фото: Reuters