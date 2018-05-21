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Юные алматинцы преодолели свои первые беговые метры

21.05.2018 12:48   413   0

В минувшие выходные в Центральном Парке Культуры и Отдыха прошел первый Детский забег – спортивное событие в рамках Алматы Марафона для самых юных бегунов. Возраст участников варьировался от 3 до 14 лет.

Юные бегуны преодолели дистанции 200 м, 500 м и 3 км. Самыми быстрыми на дистанции 200 метра оказались Клим Ефименко среди мальчиков и Малика Шалекенова среди девочек. Первые места на дистанции 500 метром заняли Батыр Жумат среди мальчиков и Ярослава Салагаева среди девочек. И лидерами на дистанции 3 км стали Артемий Кузнецов среди мальчиков с результатом 10 минут 54 секунды и Карина Канькова среди девочек с результатом 12 минут 6 секунд. Со всеми результатами можно ознакомиться на сайте Алматы Марафона.

«Для многих участников это были первые соревнования. Отмечу, что ребята подошли очень серьезно к участию. Все были сосредоточены и следовали маршруту. Ведь самое главное в спорте – это дисциплина. И сегодня мы увидели в юных спортсменах их подготовленность, стремление к победе, к цели – финишной черте и заветной медали. Отдельное спасибо родителям, которые приводят юных спортсменов на соревнования, делают это с удовольствием и поддерживают их!» - поблагодарила участников Салтанат Казыбаева, директор Алматы Марафона.

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Традиционно в забегах Алматы Марафона принимают участие и знаменитые личности. Детский забег не стал исключением. Для юных спортсменов подготовили выступления артисты циркового шоу Smile под руководством Мурата Мутурганова.

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«Сегодня участие в забеге принял, в том числе и мой сын – Майкл, ему совсем недавно исполнилось 3 года», - комментирует Мурат Мутурганов. - «Я сам пробежал 10 км на Алматы Марафоне в этом году. Считаю, что родители должны стать примером для своих детей. Только так, глядя на взрослых, ребенок будет стремиться развиваться физически. Я, выступая постоянно перед детской аудиторией, тоже должен быть для них примером. Бег – это уникальный вид спорта. Здесь не всегда нужно стремиться победить кого-то, первый, кого ты побеждаешь, преодолевая свои метры или километры, – это ты сам. И это очень помогает в разных жизненных ситуациях».

Следующее ближайшее беговое мероприятие Алматы Марафона пройдет 14 июля – Летний забег, на котором будет представлено несколько дистанций, в том числе детская дистанция – 3 км. Также 1 июля пройдет Заплыв Алматы Марафона. Всего в этом году командой Алматы Марафона запланировано проведение более чем 20 спортивных мероприятий.

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