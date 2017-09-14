В Алматы прошел турнир по мини-гольфу среди журналистов

В преддверии международного турнира по гольфу среди профессионалов Kazakhstan Open в гольф-клубе NURTAU состоялся традиционный гольф-пикник для журналистов.

В мероприятии приняли участие более двадцати пяти журналистов, представляющих ведущие спортивные, деловые и общественно-политические СМИ Казахстана.

Встреча началась с приветственного слова со-директора турнира Константина Лифанова, в котором он поблагодарил журналистов за поддержку турниру, которую они оказывают на протяжении многих лет.

По словам спикера, предусмотрена насыщенная программа для журналистов, в рамках которой помимо традиционных пресс-конференций планируется проведение ежедневных брифингов и встреч с участниками и гостями турнира.

Далее была проведена традиционная гольф-клиника для журналистов, в ходе которой Константин Лифанов напомнил гостям основные правила игры и гольф-этикета.

После теории настала очередь практики, и представители масс-медиа провели на тренировочном поле настоящую тренировку по отработке техники свинга или полного удара в гольфе.

Одним из интересных событий вечера стал турнир среди журналистов по мини-гольфу, который прошел в бескомпромиссной борьбе. На тренировочном грине, на котором состоялся мини-турнир, были отмечены четыре лунки, в которые каждый участник должен был закатить мяч. По правилам игры для победы необходимо было забить мяч в лунку с наименьшим количеством ударов.

Стали известны результаты жеребьевки Кубка Дэвиса Казахстан-Аргентина

В результате напряженной борьбы победителем состязаний стал Кайрат Токеш, второе место занял Нурлан Суюнов и почетное третье место завоевал Владимир Литвинов.

Напоминаем, 13-й Международный турнир по гольфу Kazakhstan Open среди профессионалов пройдет с 21 по 24 сентября 2017 года в Алматы, на полях гольф-клуба NURTAU.