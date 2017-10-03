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В Алматы состоялось торжественное открытие турнира Almaty Challenger

03.10.2017 15:00   835   0

Сегодня в алматинском теннисном клубе Gorky Tennis Park состоялось открытие международного турнира Almaty Challenger, с призовым фондом $50 000.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Управления физической культуры и спорта города Алматы Абил Донбаев, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, директор теннисного клуба Gorky Tennis Park Ярослав Новак и главный судья турнира Роберто Раньери.

Абил Донбаев, руководитель Управления физической культуры и спорта города Алматы:

- С начала года в Алматы проводилось много крупных спортивных мероприятий. Я очень рад, что турнир Almaty Challenger стал продолжением таких важных событий в нашем городе. Выражаю благодарность Федерации тенниса Казахстана и хочу поприветствовать всех участников и пожелать удачи на данном турнире. 

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Диас Доскараев, вице-президент Федерации тенниса Казахстана:

- Я думаю, проведение такого крупного турнира  - это целый теннисный праздник для жителей города Алматы, где, по сравнению с другими городами, много кортов, теннисистов разной возрастной категории и любителей данного вида спорта. Именно здесь основоположник тенниса в Казахстане Августин Фельц работал и развивал теннис. Данный турнир собрал лучших теннисистов из разных стран мира. Выступают члены Национальной сборной Казахстана Недовесов, Хабибулин, Евсеев и Попко, которые недавно одержали победу над Аргентиной на важном мачте Кубке Дэвиса. Хочу пожелать удачи всем теннисистам. 

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На пресс-конференции, посвященной турниру Almaty Challenger, член Национальной сборной Казахстана Александр Недовесов рассказал о подготовке к турниру. Отметим, что Недовесов в паре с Тимуром Хабибулиным прошел в четвертьфинал турнира в парном разряде.

Александр Недовесов, член Национальной сборной Казахстана:

- На турнир съехались очень сильные теннисисты. Матчи будут сложными. Каждый теннисист в упорной борьбе стремится пройти дальше. К примеру, вчера один из матчей длился почти 3 часа. Мы с Тимуром сейчас в хорошей форме и будем стараться показать хорошую игру.

Напомним, с 2 по 7 октября 2017 в теннисном клубе Gorky Tennis Park проходит престижный международный турнир серии ATP Challenger с призовым фондом $50 000. Финалисты и победители турнира определятся 6 октября (парный разряд) и 7 октября (одиночный разряд). 

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    4

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    15

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    17

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Цифра дня
7,43
трлн тенге
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Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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