В Алматы состоялось торжественное открытие турнира Almaty Challenger

Сегодня в алматинском теннисном клубе Gorky Tennis Park состоялось открытие международного турнира Almaty Challenger, с призовым фондом $50 000.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Управления физической культуры и спорта города Алматы Абил Донбаев, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, директор теннисного клуба Gorky Tennis Park Ярослав Новак и главный судья турнира Роберто Раньери.

Абил Донбаев, руководитель Управления физической культуры и спорта города Алматы:

- С начала года в Алматы проводилось много крупных спортивных мероприятий. Я очень рад, что турнир Almaty Challenger стал продолжением таких важных событий в нашем городе. Выражаю благодарность Федерации тенниса Казахстана и хочу поприветствовать всех участников и пожелать удачи на данном турнире.

Диас Доскараев, вице-президент Федерации тенниса Казахстана:

- Я думаю, проведение такого крупного турнира - это целый теннисный праздник для жителей города Алматы, где, по сравнению с другими городами, много кортов, теннисистов разной возрастной категории и любителей данного вида спорта. Именно здесь основоположник тенниса в Казахстане Августин Фельц работал и развивал теннис. Данный турнир собрал лучших теннисистов из разных стран мира. Выступают члены Национальной сборной Казахстана Недовесов, Хабибулин, Евсеев и Попко, которые недавно одержали победу над Аргентиной на важном мачте Кубке Дэвиса. Хочу пожелать удачи всем теннисистам.

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На пресс-конференции, посвященной турниру Almaty Challenger, член Национальной сборной Казахстана Александр Недовесов рассказал о подготовке к турниру. Отметим, что Недовесов в паре с Тимуром Хабибулиным прошел в четвертьфинал турнира в парном разряде.

Александр Недовесов, член Национальной сборной Казахстана:

- На турнир съехались очень сильные теннисисты. Матчи будут сложными. Каждый теннисист в упорной борьбе стремится пройти дальше. К примеру, вчера один из матчей длился почти 3 часа. Мы с Тимуром сейчас в хорошей форме и будем стараться показать хорошую игру.

Напомним, с 2 по 7 октября 2017 в теннисном клубе Gorky Tennis Park проходит престижный международный турнир серии ATP Challenger с призовым фондом $50 000. Финалисты и победители турнира определятся 6 октября (парный разряд) и 7 октября (одиночный разряд).