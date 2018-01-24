Количество любителей и энтузиастов триатлона в десятки раз превышает количество профессиональных спортсменов. Для изменения этой тенденции в Алматы создана федерация триатлона, которая займется поиском и подготовкой талантливых атлетов.

Триатлон достаточно популярен среди любителей. Только на одни международные соревнования, стартующие в феврале в Дубае, зарегистрировалось 30 Казахстанцев, что примерно равно числу профессиональных триатлонистов в стране, вместе с тем, на соревнования любителей по триатлону в Астане поступило 300 заявок.

Среди триатлонистов-любителей замечены известные личности.

Карим Масимов (председатель Комитета национальной безопасности РК) - президент Казахстанской федерации триатлона;

Адильбек Джаксыбеков (руководитель Администрации Президента РК) - почетный вице-президент Казахстанской федерации триатлона;

Даурен Жаксыбек (Председатель совета директоров АО «Цеснабанк») - первый вице-президент Казахстанской федерации триатлона;

Айдын Рахимбаев (контролирующий акционер и председатель совета директоров строительно-инвестиционной компании «BI Group») - вице-президент Казахстанской федерации триатлона;

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Галимжан Есенов (председатель совета директоров АО «АТФ банк») - вице-президент Казахстанской федерации триатлона, президент Almaty Triathlon Federation.

Максим Крят (МСМК по триатлону, призер Чемпионатов мира, Европы, Северной и Южной Америки) - генеральный секретарь Казахстанской федерации триатлона;

Асылжан Достияров (бизнесмен) - исполнительный директор Казахстанской федерации триатлона.

Также триатлоном увлекаются профессиональные казахстанские спортсмены: Александр Винокуров(олимпийский чемпион, велогонщик), Даут Шайхисламов (актер, шоумэн).

Для того, чтобы любители дорастали до профессионалов – их нужно заметить еще в детстве.

«В конце прошлого года была сформирована наша алматинская федерация триатлона. Сейчас этот вид спорта, профессиональный триатлон, буквально возрождается. Но на уровне любителей – большая активность: проводятся соревнования, открываются любительские школы триатлона, и наши любители представляют страну на международных стартах. Цель федерации – еще больше привлечь людей как в любительский, так и в профессиональный спорт. Мы планируем готовить наших атлетов-профессионалов, которые будут соревноваться с международными соперниками на чемпионатах мира и, конечно, цель которую ставит республиканская федерация триатлона и наша алматинская – делегировать наших атлетов на олимпиаду в Токио», - рассказал исполнительный директор Almaty Triathlon Federation Георгий Егазарен о планах федерации во время встречи с прессой.

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Алматинская федерация еще крайне молода, но она ведется активное сотрудничество с любительскими клубами по триатлону.

«На данный момент еще нет финансовой поддержки со стороны государства. Развитие и популяризация этого спорта идет за счет сил коммерческих объединений (спортивные клубы и площадки). Чтобы не терять время, ожидая помощи со стороны государства, мы объединяем усилия: федерация помогает сформировать команду, отыскивает способную молодежь и формирует сборную Алматы. Я думаю, вопрос нескольких месяцев и управление спорта максимально подключится, в том числе и финансово. Уже есть договоренности о проведении и международных и республиканских стартов», - рассказывает генеральный директор World Class Almaty, многократный Ironman Валихан Тен.

Основные ставки федерация делает на молодежь. Наиболее остро в поддержки федерации нуждаются 13-18-летние ребята.

Триатлон дорогой и энергоемкий вид спорта. Для любителей это очень дорого – нужно ходить в бассейн, в зимний период где-то бегать – далеко не все готовы в мороз бегать на открытых площадках, плюс ко всему – велосипед. Сюда же прибавить еще и выезд на сборы, например, только зарегистрироваться на Ironman (международные соревнования) стоит в среднем 600 евро, не считая билетов и проживания. Но есть люди, которые готовы платить за эмоции.

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«В любительский триатлон приходят, в основном, уже зрелые, состоявшиеся люди. Если же говорить о профессиональном спорте – в него приходят дети и молодежь, которая находится на обеспечении родителей. Вот для них-то как раз и необходимо создавать инфраструктуру. Да, в Алматы есть бассейны и беговые сооружения. Но их катастрофически недостаточно, чтобы разместить туда и триатлонистов. Так получилось, что в период примерно с 1998 года по 2002 не было вообще триатлонистов и эти бассейны были распределены меду пловцами и ватерполистами, беговые заведения отданы легкоатлетам, допустим, в Алматы нет ни одного крытого манежа, где можно бегать зимой. У нас не то что в Алматы, но и в стране пока нет комплексов, в которых в шаговой доступности можно поплавать в бассейне, побегать и проехать на велосипеде», - пояснил многократный Ironman, организатор старта Ironman Astana Алексей Сидоренко.

На этот год федерация запланировала множество мероприятий, в том числе и проведение «Кубка Азии».

«Если раньше государство проводило только соревнования среди профессионалов, то мы сейчас планируем с каждым профессиональным стартом делать старт любителей. На данный момент в Алматы, да и в Казахстане в целом любителей триатлона на порядок больше, чем профессионалов. Мы хотим энтузиастам дать возможность почувствовать себя настоящими спортсменами, пройдя ту же трассу», - отметил Валихан Тен.

ОО «Казахстанская федерация триатлона» была создана 29 января 2015 г (Астана). Национальная сборная по триатлону состоит из 6 атлетов, областные федерации образовались в городах Астана, Костанай, Караганда, в Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областях. Общественное объединение «Almaty Triatlon Federation» cоздано 11 октября 2017 г. Среди членов федерации триатлона, именитые тренеры и спортсмены, воспитавшие не одно поколение спортсменов.

Справочно:

Триатлон - вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта. Существуют различные модификации триатлона, различающиеся по образующим его видам спорта и их последовательности, однако в настоящее время наиболее популярной и единственной, входящей в олимпийскую программу является та, которая включает в себя плавательный этап, велогоночный этап и беговой этап. Сегодня множество соревнований по триатлону на различных дистанциях проводятся по всему миру. Стандартная олимпийская дистанция — плавание на 1500 м, велогонка 40 км, бег 10 км.