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В Алматы стартовал Kazakhstan Open - 2017

20.09.2017 21:13   395   0

В Алматы в гольф клубе NURTAU состоялась церемония открытия 13-го Международного турнира по гольфу Kazakhstan Open в рамках EuropeanChallenge Tour.

На открытии присутствовали вице-президент Федерации Гольфа Казахстана Серик Султангалиев, исполнительный директор Kazakhstan Open - European Challenge Tour Нил Бриггс, генеральный секретарь Федерации Гольфа Казахстана Константин Лифанов, участники и гости турнира, а также представители ведущих спортивных, деловых и общественно-политических СМИ.

Приветствуя участников Турнира и гостей церемонии, Серик Султангалиев отметил, что Kazakhstan Open прошел за эти годы большой путь и стал одним из ведущих турниров European Challenge Tour. Несмотря на свою молодость, Турнир дал дорогу в большой гольф таким звездам как Мартин Каймер, Томми Флитвуд и другие.

«Разрешите поздравить всех участников и гостей Турнира с началом 13-го международного турнира по гольфу Kazakhstan Open. Для нас это особый турнир, который дал импульс развитию гольфа в Казахстане и теперь нашу страну знают в мире, как страну, играющую в гольф», - подчеркнул он.

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В своем вступительном слове Нил Бриггс приветствовал участников Kazakhstan Open - 2017 и пожелал им удачной игры на полях Гольф Клуба NURTAU, которые соответствуют высоким стандартам европейского гольфа.

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По словам спикера, за короткое время Турнир стал одним из ведущих событий гольф-сезона в сетке European Challenge Tour, в котором стремятся принять участие ведущие игроки Тура. Также Нил Бриггс выразил особую признательность всем спонсорам и партнерам Турнира, которые сделали возможным этот большой праздник гольфа.

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Церемонию открытия Kazakhstan Open - 2017 предваряла процедура награждения победителей и призеров турнира Pro Am, который традиционно проходит перед началом официальных игр.

В Pro Am, приняло участие двадцать девять команд, составленных из профессионалов и любителей. Особенностью этого традиционного турнира является то, что к каждому профессиональному игроку добавляется три любителя, и эта четверка играет как одна команда.

Состязания Pro Am стартовали в 11:00 и продолжались более четырех часов в теплой и дружественной обстановке.

 

В результате упорной и напряженной борьбы на каждой лунке первое место завоевала команда в составе Стивен Браун (профессионал), Бекзат Сарманов, Армен Хачатрян и Аскар Абишев с результатом 55 ударов, что на 17 ударов меньше пара.

Второе место заняла команда, ведомая Педро Ориол, в которой играли Нуртай Абыкаев, Чим Чанг Сап и Нурлан Макулбеков с итоговым результатом 58 ударов.

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И почетное третье место заняла команда Робина Скайета-Зигриста с Канг Сёнг Вун, Ли Джёнг Вук и Ян Янг Хо, прошедшая поле с 59 ударами. 

Победителям и призерам Pro Am были вручены кубки и памятные призы от организаторов и спонсоров турнира.

Таким образом, был дан старт 13-му международному турниру по гольфу «Kazakhstan open», который обещает упорную борьбу и красивую игру настоящих профессионалов.

Напоминаем: организаторы Kazakhstan Open - 2017 European Challenge Tour - Федерация Гольфа Казахстана и Гольф Клуб NURTAU при поддержке акимата г. Алматы, генеральным спонсором турнира выступила Компания GAZ ENERGY, спонсоры – АО «Казросгаз», АО «Казтрансгаз», Ювелирный Дом Viled и Компания RG Brands с брендом питьевой воды ASU.

Генеральные информационные партнеры Турнира – телеканалы QAZAQSTAN, QAZSPORT и портал sports.kz.

Медиа-партнеры Турнира: Atameken Business Channel, журналы Sport Review, Golf Kazakhstan, БизнесLife, газеты Prosport, «Курсивъ», «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы».

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