В Корее стартует открытие зимних Олимпийских игр

В корейском Пхёнчхане стартовала церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Как рассказали ранее организаторы Игр, в главной идее церемонии открытия сочетаются корейские традиции с современностью и западной культурой.

Художественное представление будет длиться на протяжении часа. Еще два часа будет идти парад команд-участниц, а также стандартные протокольные формальности. Очевидцами шествия стали 35 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что главный олимпийский стадион является открытым. Ранее оргкомитет Игр сообщал, что температура в южнокорейском Пхёнчхане во время церемонии, согласно прогнозу, будет колебаться от 2 до 5 градусов мороза.

Между тем организаторы церемонии обещали выдать зрителям пончо, одеяло, грелку, горячие пакеты для рук и ног, а также шапку, чтобы они не замерзли. Организаторы обещают компактное и динамичное шоу, который поможет зрителям не обращать внимания на погоду.

В подготовке церемонии участвовали более 300 человек, а в самом представлении принимают участие около 2000 актеров - наименьшее количество в истории Олимпийских игр. Трансляцию в Казахстане обеспечивают телеканалы «Хабар», «QAZAQSTAN» и «QAZSPORT», пишет МИА «Казинформ».

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Олимпийский стадион возвели за 22 месяца. Это семиэтажный комплекс (еще один уровень - под землей) в форме пятиугольника. Каждый угол символизирует ключевую цель Игр-2018: культурные Игры, экологичные Игры, экономичные Игры, Игры для мира и Игры информационных технологий. Общая площадь объекта и прилегающей территории - 240 тысяч квадратных метров.

Напомним, Игры в Пхенчхане проходят через 30 лет после Сеула. Олимпиада пройдет по 15 видам спорта, будет разыграно 102 медали. Казахстанцы выступят в 9 видах соревнований. На открытии Олимпиады флаг Казахстана будет нести шорт-трекист Абзал Ажгалиев.

Церемонию открытия посетят два десятка мировых лидеров.

Трансляция ведется в 220 странах мира. Бюджет Игр в Корее составил $2,4 млрд.

Первые шесть из 102 комплектов медалей в Корее будут разыграны завтра.

Соревнования в Пхёнчхане стартовали еще в четверг, до официального открытия Игр. Уже сыграна половина матчей группового этапа в дабл-миксте по керлингу. Также казахстанцы Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков и Юлия Галышева в пятницу вышли в финалы олимпийских соревнований по могулу в Пхенчхане, преодолев квалификационный барьер с первой попытки.

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Кроме этого, начались командные соревнования у фигуристов.​

Церемония закрытия Игр запланирована на 25 февраля. Казахстанские спортсмены, по словам тренеров, готовы к спортивной борьбе.