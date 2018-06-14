В Лужниках стартовал Чемпионат мира по футболу 2018

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также первый матч турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, состоятся сегодня на стадионе «Лужники» в Москве, передает Interfax.

В рамках церемонии прозвучит официальный гимн турнира «Live It Up», который исполнят всемирно известные музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Композиция спродюссирована ди-джеем и композитором Diplo.

Впервые официальная песня была представлена на чемпионате мира по футболу-1966 в Англии, когда была создана песня первого Официального Талисмана Льва Вилли. С тех пор официальная песня и официальный талисман стали неотъемлемой частью символики турнира, тем самым, предоставляя отличную возможность не только футбольным болельщикам идентифицировать с самым крупнейшим спортивным событием.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в четверг на стадионе «Лужники» примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии.

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Как ожидается, кроме 80 тысяч болельщиков на обновленном стадионе «Лужники» церемонию открытия увидят около одного миллиарда телевизионных зрителей.

В день матча болельщики, у которых есть билет на игру, смогут пользоваться транспортом бесплатно и без ограничения по количеству поездок. Исключение - проезд на аэроэкспрессе (не более двух поездок на одного зрителя в течение двух дней до, в день и двух дней после матча). Для бесплатного проезда, помимо билета на матч, болельщику нужно иметь при себе персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика, так называемый FAN ID). Если хотя бы одного из них не будет, поездку придется оплатить.

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москва (Центральный кластер), Калининград и Санкт-Петербург (оба - Северо-западный кластер), Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара и Саранск (все - Волжский кластер), Ростов-на-Дону и Сочи (оба - Южный кластер), Екатеринбург (Уральский кластер).

В турнире, включая сборную России, сыграют 32 команды, разделенные на восемь групп. Жеребьевка финальной стадии мирового первенства состоялась 1 декабря 2017 года в Москве.

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Матчи в группах пройдут в один круг. Победители групп и команды, занявшие вторые места, выйдут в 1/8 финала. В дальнейшем чемпионат будет проходить по олимпийской системе - проигравшая команда выбывает из турнира. Финальный поединок примут «Лужники» 15 июля. Матч за третье место состоится в Санкт-Петербурге 14 июля.

Сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками, кроме указанной выше Саудовской Аравии, стали сборные Египта и Уругвая.

Фото:

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также первый матч турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, состоятся сегодня на стадионе «Лужники» в Москве, передает Interfax.

В рамках церемонии прозвучит официальный гимн турнира «Live It Up», который исполнят всемирно известные музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Композиция спродюссирована ди-джеем и композитором Diplo.

Впервые официальная песня была представлена на чемпионате мира по футболу-1966 в Англии, когда была создана песня первого Официального Талисмана Льва Вилли. С тех пор официальная песня и официальный талисман стали неотъемлемой частью символики турнира, тем самым, предоставляя отличную возможность не только футбольным болельщикам идентифицировать с самым крупнейшим спортивным событием.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в четверг на стадионе «Лужники» примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии,

Как ожидается, кроме 80 тысяч болельщиков на обновленном стадионе «Лужники» церемонию открытия увидят около одного миллиарда телевизионных зрителей.

В день матча болельщики, у которых есть билет на игру, смогут пользоваться транспортом бесплатно и без ограничения по количеству поездок. Исключение - проезд на аэроэкспрессе (не более двух поездок на одного зрителя в течение двух дней до, в день и двух дней после матча). Для бесплатного проезда, помимо билета на матч, болельщику нужно иметь при себе персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика, так называемый FAN ID). Если хотя бы одного из них не будет, поездку придется оплатить.

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москва (Центральный кластер), Калининград и Санкт-Петербург (оба - Северо-западный кластер), Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара и Саранск (все - Волжский кластер), Ростов-на-Дону и Сочи (оба - Южный кластер), Екатеринбург (Уральский кластер).

В турнире, включая сборную России, сыграют 32 команды, разделенные на восемь групп. Жеребьевка финальной стадии мирового первенства состоялась 1 декабря 2017 года в Москве.

Матчи в группах пройдут в один круг. Победители групп и команды, занявшие вторые места, выйдут в 1/8 финала. В дальнейшем чемпионат будет проходить по олимпийской системе - проигравшая команда выбывает из турнира. Финальный поединок примут «Лужники» 15 июля. Матч за третье место состоится в Санкт-Петербурге 14 июля.

Сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками, кроме указанной выше Саудовской Аравии, стали сборные Египта и Уругвая.

Фото:

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также первый матч турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, состоятся сегодня на стадионе «Лужники» в Москве, передает Interfax.

В рамках церемонии прозвучит официальный гимн турнира «Live It Up», который исполнят всемирно известные музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Композиция спродюссирована ди-джеем и композитором Diplo.

Впервые официальная песня была представлена на чемпионате мира по футболу-1966 в Англии, когда была создана песня первого Официального Талисмана Льва Вилли. С тех пор официальная песня и официальный талисман стали неотъемлемой частью символики турнира, тем самым, предоставляя отличную возможность не только футбольным болельщикам идентифицировать с самым крупнейшим спортивным событием.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в четверг на стадионе «Лужники» примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии,

Как ожидается, кроме 80 тысяч болельщиков на обновленном стадионе «Лужники» церемонию открытия увидят около одного миллиарда телевизионных зрителей.

В день матча болельщики, у которых есть билет на игру, смогут пользоваться транспортом бесплатно и без ограничения по количеству поездок. Исключение - проезд на аэроэкспрессе (не более двух поездок на одного зрителя в течение двух дней до, в день и двух дней после матча). Для бесплатного проезда, помимо билета на матч, болельщику нужно иметь при себе персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика, так называемый FAN ID). Если хотя бы одного из них не будет, поездку придется оплатить.

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москва (Центральный кластер), Калининград и Санкт-Петербург (оба - Северо-западный кластер), Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара и Саранск (все - Волжский кластер), Ростов-на-Дону и Сочи (оба - Южный кластер), Екатеринбург (Уральский кластер).

В турнире, включая сборную России, сыграют 32 команды, разделенные на восемь групп. Жеребьевка финальной стадии мирового первенства состоялась 1 декабря 2017 года в Москве.

Матчи в группах пройдут в один круг. Победители групп и команды, занявшие вторые места, выйдут в 1/8 финала. В дальнейшем чемпионат будет проходить по олимпийской системе - проигравшая команда выбывает из турнира. Финальный поединок примут «Лужники» 15 июля. Матч за третье место состоится в Санкт-Петербурге 14 июля.

Сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками, кроме указанной выше Саудовской Аравии, стали сборные Египта и Уругвая.

Фото: Riamo.ru