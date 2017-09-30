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В велогонке "Тур Алматы-2017" примут участие команды из 17 стран

30.09.2017 09:27   1120   0

Накануне, в предстартовый день международной профессиональной многодневной велогонки «Тур Алматы – 2017» состоялась торжественная церемония презентации команд – участниц. В этом году в Алматы съехались 20 команд. Велогонка стартует сегодня утром, 30 сентября, у площади «Астана».

Финиш первого этапа расположится у здания «Алматы Арена». Второй этап велогонки пройдет 1 октября и финиширует на Медео.

Учитывая, что «Тур Алматы» проводится в новом формате многодневной гонки, параметры проведения презентации участвующих команд тоже изменились. Если в предыдущие годы «критериума» участников презентовали непосредственно перед стартом гонки, то в этом году церемония проводилась в отдельный от соревновательной части день.

Торжественную церемонию презентации участников пятой версии велогонки приветственной речью открыл аким города Алматы, Бауыржан Байбек: «Поздравляю всех со стартом юбилейной пятой Международной профессиональной шоссейной велогонки «Тур Алматы», видеотрансляцию которой покажут более чем в 50 странах мира. Это очень серьезное мероприятие, в котором участвуют 20 команд из 17 стран мира.

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Алматы, конечно же, город для пешеходов и велосипедистов. В этом году мы открыли 60 км новых велодорожек. При поддержке «Самрук-Казына» и лично Дархана Калетаева внедрены 2000 велосипедов «Almaty Bike», пользующиеся большой популярностью среди населения.

Мы сегодня по поручению Елбасы развиваем массовые виды спорта. Поэтому мы надеемся, что проведение такого зрелищного мероприятия, как «Тур Алматы» привлечет молодежь к здоровому образу жизни и к занятиям спортом».

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Также участников презентации поприветствовал президент Казахстанской федерации велоспорта, сенатор Парламента, Дархан Калетаев и пожелал спортсменам удачи в велогонке.

На юбилейной версии велогонки традиционно примет участие профессиональная команда мирового тура «Astana Pro Team», которая на протяжении всех четырех лет выигрывала «алматинскую» гонку.

Континентальные велокоманды составляют основной процент зарегистрированных участников. Традиционным участником выступит команда «Synergy Baku Cycling Project» - азербайджанские велогонщики выступают на «Туре Алматы» с самого основания проекта. Также на юбилейную версию велогонки приехали команды из Малайзии, Китая, Украины и Ирана, которые уже принимали участие в соревновании в предыдущие годы. Среди континентальных команд также были презентованы велогонщики из США, Великобритании, Германии, Беларуси, Швейцарии и Японии.

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Впервые на «Тур Алматы» приехала про-континентальная команда из Италии, «Wilier Triestina Selle Italia». Всего на гонке выступят две про-континентальные команды – французские велогонщики из «Delko Marseille Provence Ktm», которые уже участвовали в предыдущей версии гонки, тоже числится в этом списке.

Велогонщики из национальной сборной соседней страны – Узбекистана – приехали на «Тур Алматы» уже в четвертый раз. В списке участников национальных сборных «Тура Алматы – 2017» также имеется команды из Казахстана, Латвии и Словакии.

Во время церемонии, отдельно от участников «Тура Алматы – 2017» была презентована новая казахстанская команда“Apple Team”, которая в настоящий момент носит статус национальной команды. В ее состав вошли перспективные велогонщики, которые будут представлять и защищать честь города Алматы на международных соревнованиях.

Помимо официальной части мероприятия, организаторами была подготовлена развлекательная и музыкальная программы. Для жителей и гостей города Алматы выступал музыкальный live-бэнд «Komancheros». По завершении торжественной церемонии зрителей ожидало представление – праздничный холодный фонтан.

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