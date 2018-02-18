Велогонщики «Астаны» претендуют на победу в генерале Тура Омана

Казахстанский велогонщик клуба Astana Pro Team Алексей Луценко и колумбийский легионер казахстанской команды Мигель Анхель Лопес занимают два первых места в генеральной квалификации многодневной шоссейной гонки Тур Омана перед завершающим ее этапом, который состоится 18 февраля.

На нынешнем Туре Омана представителей Astana Pro Team не было на подиуме только по результатам первого этапа этой многодневки, который прошел 13 февраля. После этого на втором и третьем этапе Луценко занимал третьи места, что позволило ему к четвертому туру выйти на второе место в генеральной классификации этой гонки. Четвертый этап Тура Омана 16 февраля выиграл датский легионер «Астаны» Магнус Корт, Луценко, пришедший на финиш этого этапа 14-м, сохранил за собой второе место в генерале многодневки.

Наконец предпоследний и ключевой пятый этап этого соревнования 17 февраля принес «Астане» сразу два места на подиуме: горный 152-километровый отрезок выиграл Лопес, а Луценко на нем был вторым. Вскоре после старта в местечке Самоил в отрыв ушли шесть гонщиков, который быстро набрали более 5 минут преимущества, при этом трое из этой лидирующей группы представляли «Астану» - помимо Лопеса и Луценко, в лидирующем пелотоне шел чешский легионер Astana Pro Team Ян Гирт.

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Именно чешский гонщик казахстанского клуба стал «возмутителем спокойствия», подняв за 3 километра до финиша скорость и предложив соперникам лидеров «Астаны» тратить силы на попытку нейтрализовать его «побег». Однако поддержать его порыв смогли лишь Лопес, Луценко и испанец Горка Исагирре из команды Bahrain-Merida, на относительно небольшом расстоянии от них следовал еще один испанский гонщик - Хесус Эррада из велоклуба Cofidis.

За полтора километра до финиша двум гонщикам «Астаны» - Лопесу и Луценко - удалось провести двойную атаку и приехать на финиш практически вместе. В испанском же противостоянии Исагирре - Эррада победил последний, став на этом этапе третьим. Что касается чешского «застрельщика» казахстанского клуба Хирта, атаковавшего в нужное для лидеров Astana Pro Team время, то он был на финише 24-м с отставанием от Лопеса более чем на 2 минуты.

«Прекрасный день для нас, я очень доволен сегодняшней победой, и очень приятно было видеть такой сильной команду «Астана», - цитирует официальный сайт казахстанского клуба победителя пятого этапа Лопеса. - Я отлично чувствовал себя сегодня, ноги на подъеме работали идеально. На самом деле, никто особо и не атаковал в горе, поэтому мы просто следовали нашему плану и после замечательной работы товарищей, мы отъехали вместе с Алексеем Луценко. Конечно, подъем был очень сложным, но нам удалось пройти его в том темпе, который был удобен нам. И, в конце концов, мы выиграли этап», - добавил он.

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Луценко, в свою очередь, поблагодарил всю команду, отработавшую пятый этап на двух своих лидеров.

«Парни были очень сильны, вся команда была едина, сконцентрирована и мотивирована, начиная с нулевого километра и до самого финиша, невероятную работу на протяжении всего этапа проделал Никита Стальнов, также Танел Кангерт и Омар Фраиле оказали большую поддержку, - отметил Луценко. - Вчерашний наш победитель Магнус Корт тоже был впереди и очень сильно помог. На финальном подъеме Ян Хирт отработал на все 100%, подготовив момент для нашей атаки. За 2 километра до финиша впереди гонки остались лишь трое гонщиков «Астаны», и это было незабываемо. Мигель Анхель был сильнейшим на сегодняшней горе, и его победа более чем заслужена. Ну а я наслаждаюсь своим лидерством в общем зачете и красной майкой лидера генерале. Впереди еще один этап, и на данный момент я не думаю о возможной победе, пока хочу сфокусироваться на заключительном дне в Омане», - добавил он.

Второе место на пятом этапе вывело Луценко на первое место в генеральной классификации, на втором месте общего зачета располагается Лопес, отстающий от казахстанца перед завершающим этапом на 11 секунд. Кто-то из этой пары с большой долей вероятности может стать победителем общего зачета, поскольку идущий третьим испанец Горка Исагирре проигрывает Луценко 28-мь, а Лопесу, соответственно, 17 секунд. И ему придется приложить немало усилий для того, чтобы ликвидировать этот отрыв 18 февраля, на шестом этапе гонки протяженностью 135,5 километра.

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Помимо этого, колумбийский гонщик «Астаны» Лопес лидирует в классификации лучшего молодого гонщика (белая майка). И может принести вторую победу казахстанской команде в молодежной классификации в нынешнем сезоне - первый выигрыш в зачете лучшего молодого гонщика в этом году 11 февраля «Астане» в многодневке Дубай Тур принес датчанин Корт. При этом сама «Астана» возглавляет общекомандный зачет «Тура Омана»: победу в индивидуальной классификации ей на этой многодневке уже приносил итальянец Винченцо Нибали в 2016 году, а вот в командном генерале Astana Pro Team еще никогда не первенствовала.