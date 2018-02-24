Впервые в Зимнем забеге Алматы Марафона участвовали 1 000 любителей бега

Сегодня в Парке Первого Президента прошел первый в этом году сезонный забег «Алматы марафона» - Зимний забег. На старт вышло рекордное количество участников - порядка 1 000 любителей бега и активного образа жизни

Ставший уже традиционным, забег прошел в четвертый раз. Первыми в 8.30 утра стартовали дети от 10 до 14 лет – около 90 юных спортсменов. Лучшие результаты в преодолении 3 км показали: Александр Тен среди мальчиков и Мансурова Санам среди девочек. Абсолютными победителям стали Михаил Красилов и Естерекова Аида.

По 3 финишера с лучшими результатами среди мужчин и женщин разделили общий призовой фонд в размере 200 000 тенге, а победители в своих возрастных категориях получили подарки от партнеров. В эстафете лучшие результаты показала команда Esentai Fit and SPA.

«Наши ожидания по количеству участников оправдались: впервые на старт Зимнего забега вышли 1 000 человек, больше половины из которых представлены в самой популярной возрастной категории – 15-34 лет. Спорт, и в частности, бег, преодолевает все условности общества: в забеге приняла участие группа людей-инвалидов по зрению, представляющих уникальный проект «Спорт без границ». Участие для них было бесплатным», - прокомментировала Салтанат Казыбаева, директор «Алматы марафона».

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Зимний забег стал очередным этапом подготовки к «Алматы марафону» в 2018 году.

Следующим соревнованием станет Весенний забег, стартующий 17 марта. Регистрация на него откроется уже 26 февраля.

Главное беговое мероприятие Центральной Азии - международный благотворительный «Алматы марафон» - пройдет 22 апреля в седьмой раз. Регистрация на самое масштабное спортивное событие уже открыта и продлится до 10 апреля.