Врач казахстанской сборной отстранен по подозрению в допинговых нарушениях

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о санкциях, наложенных на врача казахстанской команды Хосилбека Тагаева, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает IBU.

«По итогам обыска, проведенного итальянской полицией в Антхольце в январе, из комнаты Хосилбека Тагаева были конфискованы пакеты с медикаментами и флаконы, среди которых был обнаружен препарат преднизалон, который считается запрещенным на соревнованиях», - отмечается в сообщении IBU.

Согласно правилам организации, врач сборной Казахстана временно отстранен от участия в любых соревнованиях под эгидой IBU c 7 марта 2018 года.

Национальная федерация Казахстана также должна приостановить деятельность Тагаева. Дальнейшее решение по этому делу вынесет антидопинговая комиссия IBU.