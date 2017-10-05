«Железный человек» теперь в Казахстане

Сразу 14 казахстанцев получили звание Ironman по итогам соревнований в итальянском городе Червия. Участникам со всего мира предстояло пройти дистанцию в 4 км плавания, 180 км велосипедного этапа и 42 км бега. Помимо этого анонсировано проведение гонки Ironman 70.3 в Астане в следующем году.

В городе Червия (Италия) завершились очередные соревнования Ironman Emilia-Romagna 2017. Сразу 14 казахстанцев получили звание «железных людей». Все они – сотрудники строительной компании BI Group, которая и организовала поезду для отечественных атлетов. Данный этап в Италии собрал 2500 участников. Триатлетам предстояла сложная дистанция, состоящая из 4 км плавания, 180 км вело и 42 км бега.

«Все они (14 сотрудников BIGroup) обычные ребята, это наши мастера, начальники участков, прорабы, менеджера, ген.директор , финансисты и так далее, а самый быстрый, Куаныш, уложился в 10 часов 39 минут. И работает он у нас электриком. А Гульнур Тлешова работает у нас рядовым инженером ПТО жилого комплекса Park Avenue. И никто из них раньше не занимался триатлоном. Для всех них не было никаких особых условий, исключений и поблажек – они не имели права опаздывать или отпрашиваться с работы, то есть тренировались рано утром, поздно вечером и по выходным», - написал на своей странице в Facebook генеральный директор BI Group Айдын Рахимбаев.

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В ходе торжественного награждения новых «железных людей» председатель наблюдательного совета BI Construction Бауыржан Исабаев похвалил участников Ironman. По его мнению, командный дух сотрудников компании помог каждому из них пройти эту дистанцию и не сойти с нее.

«Я всем рекомендую участвовать в подобных мероприятиях. Будь-то Ironman или BI-марафон. Это ведь закаляет человека. И через такие мероприятия культура массового спорта прививается, все больше людей вовлекается в здоровый образ жизни», - добавил Бауыржан Исабаев.

Также Федерация триатлона Казахстана анонсировала проведение Ironman 70.3 Astana в следующем году. Данный этап включает в себя 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега.

«Данная гонка будет проходить на территории Триатлон парк Астана. Она уже обкатанная трасса. Все наши усилия оправдались, и подтверждение (Всемирной корпорацией триатлона) этой гонки это событие международного масштаба. Радует, что у нас, в Казахстане, Ironman имеет большой спрос. И меньше чем за сутки зарегистрировалось порядка 60 человек. Это будут атлеты со всего мира», - заявил Айдын Рахимбаев.

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«Было проделано много работы по подготовке инфраструктуры к этому событию, - продолжает спикер. - А в прошлом году прошли успешные переговоры по организации состязания в Астане. И вот свершилось, турнир пройдет у нас. Это всегда событие международного масштаба. На любой турнир среди "железных людей" собирается около 2500-3000 тыс спортсменов со всего мира. Меньше чем за сутки с начала регистрации ее прошли около 60 человек. Это очень радует. Среди них триатлеты из России, Казахстана, США, Франции и Великобритании. Мы уже предвкушаем, какая здесь будет гонка. Приедут спортсмены мирового уровня - и нас ждет красивая гонка».

«Это гонка для действительно сильных. Среди сотрудников компании BI Group уже есть 18 «железных людей». Надеюсь, с каждого соревнования эта цифра будет расти. И я очень рад, что такое событие как Ironman 70.3 будет проходить в следующем году именно в Астане», - добавил глава BI Group.

Директор Kazakh Geographic Expiditions Сергей Бодров рассказал, что предстоящая гонка Ironman в Астане станет первой для стран СНГ. «С каждым днем популяризация этого вида спорта растет. Видя этот рост, мы решили с нашими товарищами попробовать, договорится с руководством Ironman о проведении этого старта в Казахстане. В течение всего прошлого года проводили встречи, тренинги, убеждали, что в Казахстане это будет возможно. Они нам не верили, потому что в СНГ никто эту гонку не проводил. Мы неоднократно приглашали их в Астану, когда уже они приехали и увидели инфраструктуру, то приняли решение предоставить права на эту гонку. Поэтому могу с гордостью сказать, что 2018 году 17 июня пройдет первая гонка Ironman 70.3».

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Подтверждая масштабность мероприятия, race director Ironman 70.3 Astana Алексей Сидоренко представил несколько статистических данных. «На всех мероприятиях для «железных людей» ежегодно участвуют около 680 тыс атлетов. В среднем каждый год стартует 260 стартов Ironman. И это все проходит в 44 странах мира».

«Ограничений по количеству участников нет, но, как показывает практика, в первый год обычно выступают 1 000 - 1 500 человек из 50-60 стран. И каждый из них сам несет ответственность за свое здоровье. Во время регистрации должна быть указана подлинная информация, во избежание форс-мажоров», - добавил Алексей Сидоренко.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной Корпорацией Триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии cостоит из трёх этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: плавание - 3,86 км, вело - 180,25 км и бег - 42,195 км. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире

Спортсмена, прошедшего дистанцию Ironman называют «железным человеком». Гонка серии Ironman 70.3, которая состоится в 2018 году в Астане, это более короткая дистанция, составляющая половину Ironman, на сегодняшний день, наиболее популярная в триатлоне.