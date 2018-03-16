Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 16 марта 2018 года, в штаб-квартире УЕФА, в Ньоне, в 12:00 по центральноевропейскому времени (17:00 по Астане), состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В ходе жеребьевки стало известно, что «Барселона» сыграет с «Ромой», «Севильей», «Баварией», «Ювентусом», с «Реалом», «Ливерпулем» и с «Манчестер Сити».

Команды, которые указаны первыми, противостояние начнут с домашнего матча, а второй матч пройдет на выезде. Первые матчи состоятся 3-4 апреля, а вторые - 10-11 апреля.

Напомним, вылетели из турнира на стадии 1/8 финала «Тоттенхэм Хотспур», «Базель», «ПСЖ», «Порту», «Бешикташ», «Челси», «Шахтёр» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: UEFA via Getty Images