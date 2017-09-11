В Алматы прошла выставка-фестиваль классических автомобилей VILLA Retro Car 2017 – событие уже полюбившееся не только многим алматинцам, но и гостям нашего города. Поскольку именно здесь можно познакомиться, а то и присесть в роскошные ретро-экспонаты из частных коллекций.

Ежегодный фестиваль VILLA Retro Car проводится в этом году уже в четвертый раз. Первые выставки ретроавтомобилей в 2014 и 2015 годах прошли на территории комплекса в формате закрытых стилизованных вечеров для специально приглашенных гостей. VILLA Retro Car III в 2016 году как событие международного уровня включило три этапа: выставку на площади «Астана», ралли по специально разработанному РАФ и Федерацией Автомотоспорта Республики Казахстан маршруту и закрытое мероприятие на территории МК VILLA Boutiques & Restaurants, где торжественно наградили участников ралли.

VILLA Retro Car 2017 состоялся в формате открытой выставки-фестиваля классических автомобилей в преддверии Дня города Алматы и подарил жителям и гостям южной столицы незабываемое путешествие в историю культовых ретрокаров. Из сорока раритетных автомобилей, представленных на выставке, компетентным международным жюри в лице эксперта Российской ассоциации классических автомобилей Олега Алексеева, эксперта Литовской ассоциации классических автомобилей Мантаса Шапока и казахстанского эксперта-реставратора Ростислава Виноградова были выбраны победители в трех номинациях «Лучшая аутентичность», «Лучшая реставрация», «Конкурс элегантности».

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Помимо нестареющей автоклассики четвертый VILLA Retro Car представил публике увлекательную программу - зажигательные выступления музыкального коллектива «Private Jet».

Развивая культуру ретроавтомобилей в Казахстане, каждый год МК VILLA Boutiques & Restaurants стремится удивлять гостей выставки классических автомобилей. Как пообещали организаторы, в 2018 году состоится юбилейный VILLA Retro Car V, еще более грандиозный и масштабный.