Бизнес для энтузиастов: может ли театр быть успешным бизнесом?

В нашей стране частные театры – вещь относительно новая и пока не вписывающаяся в малый бизнес. Связано это с тем, что театральное искусство издавна считается некоммерческим, иначе говоря «искусством ради искусства», в отличие, к примеру, от цирка или кино. Однако частные театры появляются регулярно. Какие-то из них угасают в первые же месяцы, какие-то не просто выживают, но и становятся визитной карточкой города. Рассмотреть театр в качестве бизнес-модели мы решили на примере «Любительского театра Ермашова», который не так давно отметил свою первую годовщину.

«ЛТЕ» («Любительский Театр Ермашова») – это на сегодняшний день единственный проект в Алматы, который предоставляет непрофессиональным актерам возможность проявить себя на сцене. Кроме того, относительно молодой театр может похвастаться разнообразием спектаклей для самых разных возрастных категорий.

Но начнем с самого начала.

Уважаемая когда-то профессия антрепренера – владельца частного театра – ныне забыта, а начинающие актеры, труппы и даже театральные студии действительно не приносят своим участникам заслуженного дохода и остаются чем-то на грани хобби и подработки для студентов.

Эксперты: с 2010 по 2015 год объем инвестиций в финтех увеличился почти десятикратно

К слову, о чем бы ни начинался разговор с директорами частных (и не только) театров, сводится все к одному – денег катастрофически не хватает. И если государственные театры живут за счет дотаций из бюджета, то частные театры рассчитывают на спонсоров, поскольку денег от продажи билетов, мягко говоря, недостаточно. Тем более, если у театра нет своего помещения.

Тем не менее, мы все же решили рассмотреть театр с точки зрения бизнеса. При этом сразу хочу оговориться, что в данном случае речь идет о фанатах своего дела, для которых прибыль – второстепенна. Как показывает практика, на своих местах актеры держатся до последнего, чаще всего покидая труппу после образования семьи, которую необходимо содержать.

В этом плане наши собеседники – директор по учебной части театра «ЛТЕ» Серик Жиенбеков и финансовый директор Ляззат Егинбаева – мало отличаются от своих коллег. «Театр изначально создавался не как коммерческий проект, поскольку мы знали, что быстро он не окупится», – рассказывает Ляззат. И все же она не отрицает, что основатели театра через некоторое время рассчитывают и на коммерческий успех.

Максим Жунусов: «МСБ не надо помогать, ему надо не мешать»

Однако в случае с театром это время растягивается на неопределенный период, поскольку прежде чем стать привлекательным объектом для спонсоров (на данный момент, несмотря на усилия, «ЛТЕ» находится вне сферы интересов крупных компаний и государства), театр должен завоевать зрительскую популярность и «сделать имя».

Если же говорить конкретно о «ЛТЕ», есть все предпосылки, что труппа сможет пережить это самое тяжелое для любого театра время становления благодаря достаточно необычному подходу к организации бизнеса.

Начнем, пожалуй, с того, что на сцене «Любительского театра Ермашова», как это уже понятно из названия, нет профессиональных актеров. «Многих пугает слово «любительский» в названии нашего театра. Однако «любительский» в нашем случае означает не самодеятельность, а, скорее, «любовь». К театру, сцене, игре. В остальном же наши актеры проходят профессиональную подготовку. Чтобы попасть на сцену, мало просто обучиться на курсах. Перед тем, как человек выйдет на сцену, он должен не только научиться азам актерского мастерства, но и показать определенный результат на занятиях. Кому-то для этого достаточно двух-трех месяцев, а кому-то нужно гораздо больше времени», – рассказывает Ляззат Егинбаева.

Команда проекта FlyWorx применила дронов для нужд сельского хозяйства

Кроме того, ставят спектакли профессиональные режиссеры из того же театра им Н. Сац. Для них это тоже возможность поставить именно тот спектакль, который хочется, а не тот, который диктует репертуар государственного театра.

По сути, основатель театра Игорь Ермашов объединил театральную школу и собственно театр, убив этим двух зайцев: с одной стороны, школа – еще один источник дохода, с другой – ученики могут вполне профессионально играть на сцене безо всяких гонораров. То есть зритель видит качественный спектакль, актеры получают приятный бонус к обучению в виде возможности самореализации и т. п.

Кстати, среди учеников школы театрального мастерства встречаются люди разные: от студентов до банковских работников, от топ-менеджеров до домохозяек. Многие из них не готовы оставить свою уже сложившуюся карьеру ради театра, но «ЛТЕ» этого и не требует – спектакли проходят в свободное от работы время.

В общем, и волки сыты, и овцы целы. Что касается зрителей, то, если раньше играли спектакли для двух-трех зрителей, то сейчас зал чаще всего заполнен как минимум наполовину.

Еще один немаловажный аспект успешности – наличие своего помещения. Это камень преткновения для многих частных театров. Дело в том, что зачастую именно аренда съедает все доходы от продажи билетов (а порой их бывает и недостаточно).

Как рассказал Серик Жиенбеков, два года назад Игорь Ермашов преподавал актерское мастерство на студии «Казахфильм». Затем при этих курсах образовался театр, где ученики курсов ставили спектакли. Но потом аренда помещения на «Казахфильме» закончилась, и труппе пришлось кочевать в поисках нового. До тех пор, пока Игорь Ермашов не выкупил подвал в одной из столичных многоэтажек, где силами самих основателей (в буквальном смысле – сами красили, сами проводку тянули, сами ковролан стелили) был сделан ремонт. Кстати, ковролан и кресла для зрительного зала удалось купить по минимальной цене в демонтируемом на тот момент кинотеатре «Алатау» (новые обошлись бы в сумму порядка 1 млн тенге).

Таким образом, в своем нынешнем завершенном виде театр появился чуть более года назад – в январе 2016-го.

Сумма вложений составила около $100 тыс. собственных средств, из которых $60 тыс. – покупка помещения, $40 тыс. – ремонт.

Что касается доходов, то на данный момент львиную их долю обеспечивает школа театрального мастерства. Стоимость обучения варьируется в зависимости от программы: полугодовой курс обойдется в 25 тыс. тенге в месяц, годичный – в 12 тыс. тенге в месяц. Посещают школу 5-8 учеников.

Вторая часть доходной статьи – аренда зала. Театр «ЛТЕ» делится своей сценой с коллегами за 20–30 тыс. тенге в час (к слову, цена по нынешним временам не заоблачная).

И последняя статья доходов – продажа билетов, стоимость которых 2 или 4 тыс. тенге, в зависимости от места в зрительном зале. Сейчас она позволяет театру зарабатывать порядка 100 тыс. тенге в месяц и потихоньку растет.

Половина суммы от продажи билетов распределяется между режиссерами и актерами в зависимости от количества спектаклей, в которых они задействованы. Назвать эти деньги зарплатой или гонораром, пожалуй, нельзя. Скорее, это небольшой финансовый бонус. Вторая половина дохода от билетов идет на оплату коммунальных услуг и необходимый текущий ремонт.

Путем недолгих вычислений становится понятно, что при доходах в среднем около $500 в месяц инвестиции в $100 тыс. окупятся нескоро. Однако открытие частного театра может стать увлечением и работой всей жизни, не говоря уже о том, что со временем грамотно организованный частный театр все же сможет обеспечить своим актерам и владельцу достойное существование.