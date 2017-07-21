Бизнесмен, не сумев отстоять в суде право собственности, сам оказался за решеткой

Как «решаются дела» в Казахстане показывает дело Алипаши Байрамова, который в начале нулевых сложил собственные немалые средства в предприятие, а после того как много лет разными путями попытался вернуть деньги, его посадили. В Алматы прошла пресс-конференция, на которой Байрам – младший сын Алипаши Байрамова - рассказал о перипетиях дела отца.

Криминальный объект

Сразу отметим, что эта история старая. О «мутной» смене владельца крупного предприятия ЗАО «Сервисмашиспытание» пресса писала еще десять лет назад. Журналист газеты «Литер» писал тогда: «В 1999 году акционерами ЗАО «Сервисмашиспытание» являлись государственная акционерная компания «Казахстан жолдары» с 25 процентами и президент ЗАО «СМИ» Геннадий Селиванов с 49 процентами. Когда стало очевидно, что акционерное общество, на балансе которого находится дорогостоящая техника, объекты недвижимости, готовая промзона и земельный участок в Алматы, близко к банкротству, а у президента «Сервисмашиспытания» вот-вот начнутся проблемы с законом, Селиванов начал торговать своими акциями. Причем за один только 2005 год он умудряется продать одни и те же ценные бумаги трем покупателям, но юридически они так никому и не достались(!). Сначала он занял более 28 млн тенге у своего заместителя, вице-президента ЗАО Алипаши Байрамова, гарантировав в случае невозврата денег передачу акций ЗАО «Сервисмашиспытание» в размере 75 процентов. Сделку в форме гарантийного письма заемщик Селиванов скрепил подписью и печатью предприятия, а из реестра акционеров кредитору дал выписку о держателях акций на момент подписания гарантийного письма, которая не противоречила уставу организации и в которой за Геннадием Селивановым числилось уже 75 процентов акций».

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В тот период над предприятием уже висело «криминальное облако». Одного из работников предприятия, у которого был небольшой пакет акций, избили якобы за то, что он не хотел отдавать свои акции Селиванову. Как бы то ни было, после этого случая человек остался инвалидом.

Было ваше – стало наше

Конфликт между Алипашой Байрамовым и Селивановым, а затем и новым владельцем предприятия стал еще одним криминальным эпизодом спорного объекта. По словам Байрама Байрамова, его отец ранее занимался поставкой тяжелой техники. Он устроился на ЗАО «Сервисмашиспытание» вице-президентом. Для предприятия приобрел камнедробилку, из своих личных денег выдал зарплату персоналу, начал поднимать, реанимировать базу. Фирма брала заказы на прокладку дорог.

По гарантийному письму в 2004 году А. Байрамов занял генеральному директору Геннадию Селиванову около 29 млн тенге. Спустя некоторое время он стал просить вернуть долг хотя бы по частям, объясняя: «Мне надо построить дом, женить старшего сына». На что Селиванов ответил отказом. Байрамов написал заявление в финансовую полицию. В 2005 году было возбуждено уголовное дело, в результате которого Байрамов был признан потерпевшим. Финпол наложил арест на базу, а Селиванова признали мошенником. Однако потом дело каким-то образом «замяли».

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В 2005 году Селиванов нашел крупного бизнесмена Александра Чукреева и продал ему активы базы, хотя она вроде бы была под арестом. Тем не менее на имя юриста Чукреева, который должен был представлять интересы компании в правоохранительных органах, выписывается доверенность. Как итог, каким-то образом дело приостановили и про него вообще все забывают. Зато в 2006 году Байрамов обратился в гражданском порядке в Жетысуский суд, где гарантийное письмо, а также сделка были признаны законными. В суде было принято решение о праве Байрамова на 75% акций предприятия. В ответ уже новый владелец АО «СМИ» А. Чукреев подал иск в Алмалинский суд на топ-менеджеров компании Селиванова и Байрамова. В своем иске он требовал признать гарантийное письмо недействительным. Тяжбы затянулись на 12 лет, но в результате Чукреев выиграл.

Как «решаются дела»

Получив от ворот поворот, Алипаша Байрамов пытался отстоять свои права в суде еще раз. Не вышло. Тогда вступили в дело «переговорщики». Неоднократно посредники организовывали встречи обеим сторонам. Байрамов, по мнению Чукреева, слишком много просил. Тогда как, по словам сына Байрамова, речь шла о сумме лишь в $800 тыс.

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Был привлечен к посредничеству и некий Омар, поскольку, по словам Байрама Байрамова, А. Чукреев не хотел встречаться один на один. Так было и при последней встрече, которую организовал Омар. Он позвонил Байрамову и сказал: «Приезжай на базу, будем разговаривать».

Байрамов, приехав со старшим сыном, в очередной раз показал документы, сказал: «Верните деньги в виде акций или сумму, которую я потратил». Он находился там 3–5 минут, после чего Чукреев его выгнал из кабинета. Следом вышел Омар и предложил довезти.

Спустя пять дней Чукреев написал заявление в Южное региональное управление по борьбе с организованной преступностью (ЮРУБОП), где указал: «Алипаша Байрамов приехал и угрожал зарезать мою семью в случае невозврата денег». На шестой день это заявление попало в РОВД. С этого дня начался допрос свидетелей Чукреева – его заместителя, начальника охраны базы и секретаря. Чукреев в качестве свидетеля Омара он не указал.

Через два месяца к Байрамову приехал сотрудник полиции и вызвал в Жетысуский РОВД по повестке, где его допросили в качестве свидетеля, затем вызвали и старшего сына.

Потом опять затишье на несколько месяцев. Но 22 ноября приехала полиция, на Алипашу надели наручники и увезли. Оказалось, что все это время шло следствие. Обвиняемому применили статью «Самоуправство». По данной статье полагается максимум три года лишения свободы. Семья Байрамова представила ходатайство о залоге – дом и 1,2 млн тенге. По идее, суд должен был его отпустить под залог, но что-то пошло не так. По словам младшего сына Байрамова, в решение судьи вмешался оперуполномоченный из ЮРУБОП: «Опер что-то сказал на ухо судье, и отца «закрыли».

Спустя какое-то время, когда президент страны подписал амнистию, дело Байрамова вдруг начали переквалифицировать на ст. 124, ч. 4 «Вымогательство в особо крупных размерах и в группе лиц». Именно к группе лиц в деле причислили в качестве «неустановленного лица» Омара. Опознания его не было, есть только данные, что он представитель ОПГ.

И уже во время суда пришлось семье Байрамова привлечь «тяжелую артиллерию». Общие знакомые помогли договориться с авторитетной в чеченской среде личностью Шамилем Махмахановым, который не только защищал в суде Байрамова, но и рассказал о том, что знаком с владельцем АО «СМИ» более 20 лет, они компаньоны и общаются семьями. Он неоднократно говорил с Чукреевым: «Ты должен деньги Байрамову. Ты же знал, что это проблемная база. Как ты ее мог купить? Верни деньги». Чукреев в свою очередь отвечал: «Я его посажу. Он мне надоел. Он везде жалуется. Он много просит».

Позже, по словам Байрама Байрамова, Махмаханов еще раз обратился к бизнесмену: «Напиши примирение, человеку 62 года». На что Чукреев ответил: «Ты знаешь, сколько мне стоило переквалифицировать дело?» Адвокат Чукреева пояснил эту коллизию: «Мы писали ходатайство, чтобы переквалифицировали дело, оно в уголовном деле есть». Однако именно тогда в деле этого документа не оказалось. Когда же в суд вызвали следователя, ему был задан вопрос, на каком основании переквалифицировано дело. Он ответил, что на основании личного убеждения.

Сын бывшего вице-президента АО «СМИ» Байрам Байрамов полагает, что не было обеспечено ни полноты следственных действий, ни объективности в суде.

Мы связались с представителями другой стороны описанной истории, однако официальный ответ нам пока так и не дали. Редакция «Къ» продолжает отслеживать этот конфликт и готова ознакомиться с мнениями других участников процесса.

Справка:

Александр Чукреев, по версии «Forbes Казахстан», находится на 9-ом месте в «Рейтинге рантье Казахстана» с предполагаемой выручкой в 1,7 млрд тенге. Ему принадлежит девелоперская компания ТОО «Алмастор», а также торгово-развлекательные центры «АДК» в Алматы и Усть-Каменогорске.